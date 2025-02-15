快訊

選上民眾黨主席曝下一步 黃國昌提4感謝「讓柯文哲感到驕傲」

新光三越氣爆 凌濤點名綠營3人爽玩「他飛帛琉度假、她開會笑呵呵」

超越張藝謀！導演餃子憑「哪吒」斬獲票房 登頂陸影史導演票房榜

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸導演餃子憑借《哪吒》系列電影《哪吒之魔童降世》《哪吒之魔童鬧海》已拿下人民幣158.77億元票房成績，登頂中國大陸影史導演票房榜。圖／取材自微博
大陸導演餃子憑借《哪吒》系列電影《哪吒之魔童降世》《哪吒之魔童鬧海》已拿下人民幣158.77億元票房成績，登頂中國大陸影史導演票房榜。圖／取材自微博

大陸動畫電影《哪吒》熱潮仍在延燒，燈塔專業版15日數據顯示，該片導演餃子憑藉《哪吒》系列電影《哪吒之魔童降世》《哪吒之魔童鬧海》已拿下人民幣158.77億元票房成績，超過《唐人街探案》系列導演陳思誠、知名導演張藝謀等人，登頂中國大陸影史導演票房榜。換言之，餃子僅憑《哪吒》系列兩部電影便超越大陸一堆名片導演。

燈塔導演票房榜單顯示，第一名至第五名導演分別為餃子、陳思誠、徐克、張藝謀與陳凱歌，票房總額分別為人民幣158.77億、156.41億、152.10億、139.92億與126.18億元。

而這樣的結果也引發網友熱議，有網友認為中國大陸電影不缺觀眾，缺好作品，現在需要更多年輕創作者新血。

也有觀點認為這份導演榜單難以真正進行比較衡量，有網友認為張藝謀導演電影受眾相較於《哪吒》不適合闔家歡，《哪吒》較老少皆宜，也有網友稱《哪吒》是「趕上了天時地利人和的現象級商業電影作品」、也有網友稱「時代變了，受眾群體也不一樣了」、「以前的電影票價低，而且院線少，看盜版的多」。

另據燈塔專業版全球票房榜顯示，截至15日，影片《哪吒之魔童鬧海》全球票房（含預售）突破15.20億美元（約110.26 億元人民幣），超過美國漫威電影《復仇者聯盟》，進入全球影史票房榜前11名，排在其前面的是120.51億票房的《獅子王》。

對於近期《哪吒》電影的成功，美國之音報導，香港浸會大學電影學院副教授吳國坤認為，現在觀眾傾向有想像力的、具娛樂性、或與當代有共鳴的電影，《哪吒2》描繪家庭倫理和兩代關係挑戰題材，搭配春節檔期有濃厚大團圓氣氛，吸引全家觀影也成為票房助力。

此外，吳國坤也指出，呈現中國眾多的文化遺產能引發民眾真心的感動，尤其有好的故事，搭配中國元素，再加上媒體鼓吹民族自豪的推波助瀾，對文化民族的認同會通過電影中發生作用。

人民幣 榜單 電影

延伸閱讀

高凌風女兒結婚了！喜嫁艾美獎導演「正式成為楊太太」

陸「哪吒2」票房飆破近500億台幣　網民敲碗昔日哪吒陳浩民「童年最愛」

「哪吒」讓她想起媽媽 女留學生返中8天、狂刷31場電影

日本名導邀堂本剛當文青！花1年等男神：真實個性曝光

相關新聞

超越張藝謀！導演餃子憑「哪吒」斬獲票房 登頂陸影史導演票房榜

大陸動畫電影《哪吒》熱潮仍在延燒，燈塔專業版15日數據顯示，該片導演餃子憑藉《哪吒》系列電影《哪吒之魔童降世》《哪吒之魔...

極限運動部落客雲南飛滑翔傘 失聯22天 家屬懸賞百萬

在雲南哈巴雪山失聯的極限運動部落客、網名「超級流浪師」的重慶小伙李志，22天前在哈巴雪山下海巴洛雙湖營地進行滑翔傘飛行時...

蘿蔔崗？廣東招女輔警 要有羽球教練證或獎牌

廣東省清遠市清城區公安分局招聘50名警務輔助人員，其中僅需一名女輔警，且有「條件」，必須具備羽毛球教練證或曾獲得市級以上...

港金像獎「破•地獄」18項提名平紀錄 「九龍城寨」14提名

第43屆香港電影金像獎頒獎禮將於4月27日於香港文化中心舉行，14日大會舉行記者會，公布入圍提名名單。被視為今屆頒獎禮大...

李小龍銅像 港校收「教育局」文件籲撤 教局回應了

網傳香港多間學校收到以「教育局」名義發出的傳真文件，12頁內容中有提及呼籲學校「支持移除星光大道上的黑暴精神偶像─李小龍...

港150高才、港漂生 租樓被騙逾167萬美元 警逮11人

香港警方瓦解一個由黑幫操控、專攻新赴港人士的租屋詐騙集團，揭發有人與持牌地產代理合謀，安排「二房東」冒認業主騙取租金，至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。