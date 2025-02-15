快訊

新光三越氣爆 凌濤點名綠營3人爽玩「他飛帛琉度假、她到場笑呵呵」

好消息！新光三越氣爆1工人轉出加護 澳門女童現況曝光

香港記者協會舉辦活動 場地屢遭臨時取消

中央社／ 台北15日電

香港記者協會原定今天在飯店舉行春酒，但2天前接到飯店通知，指酒店發生「小型爆炸」，其後再指是因「漏水、電力不穩」而取消場地預訂。記協此前舉辦足球賽，比賽前夕預訂場地也被取消。

綜合明報等港媒報導，香港記者協會原定15日在富豪香港酒店舉行籌款春酒，原定約200人參加。記協表示，13日下午接到飯店通知，指飯店發生「小型爆炸」，之後再稱是由於「樓層漏水、導致電力供應一度中斷及不穩」，同時附上數張相片佐證，稱需取消預訂。

香港記者協會主席鄭嘉如表示，曾提出不同應變方案，包括改期、更改宴會廳、改變晚宴菜單、不設用膳等，全被飯店拒絕。她曾詢問飯店是否受到壓力，飯店稱僅屬「技術問題」，並全數退款。

近年記協多次舉辦活動都因場地問題需改期或取消。今年1月記協原定舉行每年一度記協盃足球比賽，比賽前夕預訂的場地被取消。記協將賽事延後至今年2月8日及15日，並再申請場地，但比賽前4天接獲通知場地需緊急維修。

去年4月記協舉行籌款音樂會，同樣在最後階段宣布因「不可抗力因素」需改至網上舉行。

報導引述鄭嘉如表示，「香港人是聰明的，很難相信幾宗事件都是巧合…大家都不是傻」。

記協 香港

延伸閱讀

人行穩匯 在港發央票

一言不合就脫衣！全裸女馬路暴走被拍下 怒摑男友咆哮後續更狂

Karencici好身材不顧了！大啖香港美食狂吃茶餐廳

方力申昔挺女友抗淫魔教主　情人節曬合照曝宣布：我們結婚了

相關新聞

極限運動部落客雲南飛滑翔傘 失聯22天 家屬懸賞百萬

在雲南哈巴雪山失聯的極限運動部落客、網名「超級流浪師」的重慶小伙李志，22天前在哈巴雪山下海巴洛雙湖營地進行滑翔傘飛行時...

蘿蔔崗？廣東招女輔警 要有羽球教練證或獎牌

廣東省清遠市清城區公安分局招聘50名警務輔助人員，其中僅需一名女輔警，且有「條件」，必須具備羽毛球教練證或曾獲得市級以上...

港金像獎「破•地獄」18項提名平紀錄 「九龍城寨」14提名

第43屆香港電影金像獎頒獎禮將於4月27日於香港文化中心舉行，14日大會舉行記者會，公布入圍提名名單。被視為今屆頒獎禮大...

李小龍銅像 港校收「教育局」文件籲撤 教局回應了

網傳香港多間學校收到以「教育局」名義發出的傳真文件，12頁內容中有提及呼籲學校「支持移除星光大道上的黑暴精神偶像─李小龍...

港150高才、港漂生 租樓被騙逾167萬美元 警逮11人

香港警方瓦解一個由黑幫操控、專攻新赴港人士的租屋詐騙集團，揭發有人與持牌地產代理合謀，安排「二房東」冒認業主騙取租金，至...

余鶯兒扮演者被行拘 陸網友憂：《甄嬛傳》還能播嗎？

知名大陸長壽劇《甄嬛傳》中「余鶯兒」演員崔漫莉近日在直播間自曝，在浙江東陽市橫店鎮拍戲時，曾酒後無證駕駛並肇事逃逸。浙江...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。