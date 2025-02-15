香港記者協會舉辦活動 場地屢遭臨時取消

香港記者協會原定今天在飯店舉行春酒，但2天前接到飯店通知，指酒店發生「小型爆炸」，其後再指是因「漏水、電力不穩」而取消場地預訂。記協此前舉辦足球賽，比賽前夕預訂場地也被取消。

綜合明報等港媒報導，香港記者協會原定15日在富豪香港酒店舉行籌款春酒，原定約200人參加。記協表示，13日下午接到飯店通知，指飯店發生「小型爆炸」，之後再稱是由於「樓層漏水、導致電力供應一度中斷及不穩」，同時附上數張相片佐證，稱需取消預訂。

香港記者協會主席鄭嘉如表示，曾提出不同應變方案，包括改期、更改宴會廳、改變晚宴菜單、不設用膳等，全被飯店拒絕。她曾詢問飯店是否受到壓力，飯店稱僅屬「技術問題」，並全數退款。

近年記協多次舉辦活動都因場地問題需改期或取消。今年1月記協原定舉行每年一度記協盃足球比賽，比賽前夕預訂的場地被取消。記協將賽事延後至今年2月8日及15日，並再申請場地，但比賽前4天接獲通知場地需緊急維修。

去年4月記協舉行籌款音樂會，同樣在最後階段宣布因「不可抗力因素」需改至網上舉行。

報導引述鄭嘉如表示，「香港人是聰明的，很難相信幾宗事件都是巧合…大家都不是傻」。