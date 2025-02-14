全球影史票房榜第16名 衝高「哪吒2」票房躍為大陸愛國運動

中國動畫電影「哪吒之魔童鬧海（哪吒2）」上映17天，票房已突破人民幣103億元，上升全球影史票房榜第16名。在中國，衝高「哪吒2」票房躍為愛國運動，公司單位紛紛組織觀影，網友嗨喊要在全球票房榜「升國旗」。

綜合陸媒報導，「哪吒2」上映後在中國社群掀起支持浪潮，網友高呼「百億補貼」下，昨晚票房衝破人民幣100億元（下同，約新台幣450億元），締造多項紀錄，還成為全球首部在單一市場票房突破10億美元的電影。

「哪吒2」票房今天下午突破103億元，超越「復仇者聯盟2：奧創紀元」，位居全球影史票房榜第16位。

中國即時票房數據App「燈塔專業榜」13日預測，「哪吒2」總票房可望達到153.38億元；「貓眼專業版」預測，該片總票房將達到160.32億元，有望超越「星際大戰：原力覺醒」，位居全球影史排行榜第5位，僅次於「阿凡達」、「復仇者聯盟4：終局之戰」、「阿凡達：水之道」以及「鐵達尼號」。

在此之前，「哪吒2」票房突破90億元，中國社群出現支持衝破100億元的浪潮，網友取名為「百億補貼」，紛紛曬出「二刷」、「三刷」票根，宣稱「不能讓3歲哪吒獨自扛票房，自家孩子必須疼」。還有網友包場請客：「你出人，我出票」；許多電影院子夜場依舊座無虛席。

「讓國旗給我升上去」，多名大陸網紅紛紛呼籲全民相助「哪吒2」衝破百億票房，助力全球電影榜「上升一抹中國紅」。

社群訊息顯示，中國企業、單位近日紛紛組織員工集體觀影，表態支持國產電影，「參與吒兒全球票房榜升旗儀式」。

多家陸媒也加入催票房的行伍，紛紛發文力捧「哪吒2」，宣稱「觀眾們正用一張張票根，為中國動畫寫下新的歷史」。對於近日上映的「美國隊長4」，則持續報導「口碑差」、「票房不佳」。

「哪吒2」今天起陸續在全球多國上映，該片目前在影評網站IMDb獲得8.3的高分，其中超過6成4來自中國的網友給出9分以上。