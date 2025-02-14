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一票難求…上海新春首場大型招聘會 現場擠滿求職民眾

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
「『樂業上海優+』行動——2025年上海市春季促進就業綜合型大型招聘會」14日在上海舉行，進入活動會場需要預約。未能預約的民眾無法進入，現場工作人員持續跟民眾進行溝通。記者黃雅慧／攝影
「『樂業上海優+』行動——2025年上海市春季促進就業綜合型大型招聘會」14日在上海舉行，進入活動會場需要預約。未能預約的民眾無法進入，現場工作人員持續跟民眾進行溝通。記者黃雅慧／攝影

春節假期後，大陸網路平台多有網友分享「開工即失業」狀況，顯示就業形勢依然難樂觀。上海市14日舉辦春節後首場綜合性大型招聘會，主辦方稱，活動共有超過1,000家企業參加，提供超2.6萬個招聘職務。現場吸引許多上海居民前來問詢、找工作。但因為採預約制，許多求職民眾仍難已進入會場。

「『樂業上海優+』行動——2025年上海市春季促進就業綜合型大型招聘會」14日在上海舉行，除了位於徐匯區上海體育館為主會場外，上海各區包含寶山、嘉定、長寧等也設了分會場。而在徐匯區的主會場參會單位500家，提供超1.4萬個招聘職位。

據記者實地探訪，要進入會場需要提前預約門票，在會場門口擠滿欲入場民眾，因為兩天前門票已經預約一空，只能現場排隊等候補，導致現場部分民眾錯愕與不滿。主辦方工作人員表示，他們規劃場館能容納1,000人，如果有人離開，會隨時開放現場民眾進入，至於為何要採取預約制、控制人數，「都是為了安全」現場工作人員說。

「我今天本來到區就業中心找工作，但區裡叫我直接到主會場來，我特地轉乘了地鐵來，沒想到也進不去」一位從上海寶山區來的大姐只能在會場門外興嘆。現場也有民眾稱，以前她參與過類似春招活動都不限制人數進出，這次開始限制很奇怪。

值得注意的是，據現場觀察，很多都是年紀約莫40歲以上來找工作，有的是失業多年、有的是生完小孩後希望返回職場的母親，也有人是感受到快要失業因此前來看看有沒有機會。

第一財經引述主辦方介紹，主會場設立的12個專區中，集成電路、生物醫藥、人工智能、養老護理、家政服務「3+2重點行業」單位約120家佔總參與企業的1/4，專精特新及小巨人企業佔1/4。同時，招聘會主會場中可招應屆高校畢業生的單位佔比20.79%，可招殘疾人的單位佔比4.78%。

此外，這次招聘會還設計「生育友好」專區，主會場共有11家相關用人單位提供350個職位，如工會管理、產品設計、網絡主播、外語翻譯等；這些職位主要針對孕期、產期、哺乳期等求職者。

上海市政府此前發布數據指出，上海全市2024年新增就業人數62.2萬人；離校未就業畢業生幫扶就業率達94.44%；全年城鎮調查失業率平均為4.2%，低於大陸全國0.9個百分點。

「『樂業上海優+』行動——2025年上海市春季促進就業綜合型大型招聘會」14日在上海舉行，進入活動會場需要預約。圖為成功預約的民眾等候排隊入場。記者黃雅慧／攝影
「『樂業上海優+』行動——2025年上海市春季促進就業綜合型大型招聘會」14日在上海舉行，進入活動會場需要預約。圖為成功預約的民眾等候排隊入場。記者黃雅慧／攝影
「『樂業上海優+』行動——2025年上海市春季促進就業綜合型大型招聘會」14日在上海舉行，會場前的廣告版中列出前來招聘的企業，內含集成電路、生物醫藥、人工智慧、養老護理、家政服務等。記者黃雅慧／攝影
「『樂業上海優+』行動——2025年上海市春季促進就業綜合型大型招聘會」14日在上海舉行，會場前的廣告版中列出前來招聘的企業，內含集成電路、生物醫藥、人工智慧、養老護理、家政服務等。記者黃雅慧／攝影
「『樂業上海優+』行動——2025年上海市春季促進就業綜合型大型招聘會」14日在上海舉行，進入活動會場需要預約。圖為未能成功預約，等待候補的民眾在外聚集。記者黃雅慧／攝影
「『樂業上海優+』行動——2025年上海市春季促進就業綜合型大型招聘會」14日在上海舉行，進入活動會場需要預約。圖為未能成功預約，等待候補的民眾在外聚集。記者黃雅慧／攝影

上海 失業

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