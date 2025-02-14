陸媒：拐賣演員王星的團夥全部被捕 泰方將依法處置

大陸演員王星今年初遭拐騙到緬甸妙瓦底詐騙園區後獲救，引起廣大關注，而大陸媒體引述泰媒消息稱，拐賣王星團夥成員已全部被捕，泰方表示將依法處置。

據北京日報旗下長安街知事14日援引中國新聞網綜合泰國媒體報導指，2月12日下午，緬甸向泰國邊境省府達府移交261名從電詐園區獲釋的外籍人士，另外拐賣大陸演員王某的團夥成員已盡數被捕，泰方表示將依法處置。

據報導，上述被移交的外籍人士主要來自菲律賓、肯亞、衣索比亞、孟加拉等，大陸籍人員數量較少。這些受害者當日下午4點30分左右抵達泰北陶公府波普拉區，他們是從KK園區和Shwe Kokko娛樂中心獲救的。泰國當局表示，這些外籍受害者將接受警方的調查問詢，核實過程預計需要三周到一個月的時間，無罪的受害者將在相關使館的配合下被遣返回國。

在另一項行動中，泰國當局與地區武裝團體合作，成功逮捕了一個「呼叫中心集團」的頭目。該集團負責引誘大陸演員王星參與電詐行動。嫌疑人將根據適用法律受到起訴。