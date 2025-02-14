維權網：中國大陸維權律師余文生與妻子獄中見面

據維權網報導，中國維權律師余文生近期在獄中已與出獄的妻子許艷與兒子見面。據轉述，余文生精神狀態良好，但監獄伙食不佳，健康狀況仍引起擔憂。

據維權網報導，日前余文生妻子許艷帶著兒子赴江蘇省鎮江監獄會見了余文生。許艷在12日通報，7日約下午3時45分，許艷和兒子在江蘇省鎮江監獄會見余文生，這是一家三口在三地分離1年10個月後第一次會面。11日晚上10時30分，許艷與孩子返回北京的家中。

自由亞洲電台報導，有知情人士指出，這是余文生被捕後，一家三口首次在節日期間會面。余文生的精神狀態良好，但因為監獄的伙食很差，他的健康狀況令人擔憂。

知情人士指出，許艷在出獄後，與兒子回到北京的居所同住，但官方派人在住家附近監視行蹤。許艷有腰椎間盤突出的問題，需要接受進一步的治療。余文生的兒子之前患有嚴重抑鬱症，去年已經出院，目前仍需服藥治療，但在許艷陪伴和照顧後，情況已有好轉，目前精神狀況不錯。

另一名知情人士表示，許艷希望把兒子送到國外治療，認為對他的病況有幫助。但因為她被剝奪政治權利，不能出境與兒子同行，又擔心兒子獨自出國離開她會影響治療效果，處於兩難當中。

余文生是中國知名的人權律師，曾代理「709案」，為被捕的維權律師發聲；並因積極倡導憲法改革而受到當局關注，於2018年1月被捕，判刑4年，直至2022年3月刑滿釋放。

一年後，余文生及許艷再次陷入司法困境。2023年4月，二人在前往面見歐盟駐中代表團時被警方攔截，之後在「尋釁滋事」和「煽動顛覆國家政權」罪名下被拘捕。

余文生案折射出中國當前嚴峻的維權環境，尤其是人權律師在依法代理案件時所面臨的巨大風險。