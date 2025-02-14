快訊

逛街遇新光三越氣爆…彰基護理師情侶檔急診魂上身 熱血搶救傷患

深耕基層或布局中央？ 陳其邁「邁盟」人馬漸浮出檯面

飛日本查大S死因？張蘭疑隔空嗆聲S媽：要準備彈藥

北京大學黨委書記異動 對台交流老將郝平卸任

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
北京大學黨委書記14日異動，有多年對台交流經驗的郝平卸任。圖為去年4月前總統馬英九（中）訪問北京大學，郝平（左）與北大校長龔旗煌（右）一同接待。（記者廖士鋒／攝影）
北京大學黨委書記14日異動，有多年對台交流經驗的郝平卸任。圖為去年4月前總統馬英九（中）訪問北京大學，郝平（左）與北大校長龔旗煌（右）一同接待。（記者廖士鋒／攝影）

大陸指標性高校北京大學高層人士異動，曾率團來台訪問的中共北大黨委書記郝平卸任，由大陸教育部副部長何光彩接替。

據大陸教育部微信「微言教育」14日消息，指日前「中央批准：何光彩同志任北京大學黨委書記；郝平同志不再擔任北京大學黨委書記職務」。2月14日，北京大學召開教師幹部會議，中共中央組織部副部長張光軍到會宣布中央決定並講話，教育部副部長、黨組成員、總督學王嘉毅，北京市委常委、教育工委書記于英傑出席會議並講話。北京大學校長龔旗煌主持會議。

何光彩生於1969年10月，具教育學、文學碩士學位，曾任中國地質大學（武漢）黨委書記，大陸教育部巡視工作辦公室主任、人事司司長，教育部副部長、黨組成員，他在大陸教育部分管「民族教育、思想政治、社會科學、高校學生工作」。

至於卸任北大黨委書記的郝平，生於1959年，如今已經年滿65歲。郝平具博士學位，曾任北京大學副校長、北京外國語大學校長，2009年至2016年擔任大陸教育部副部長，於2016年擔任北京大學黨委書記、2018年擔任北京大學校長、2022年回任北京大學黨委書記。郝平也是中共十九屆中央委員會候補委員。他個人的學術研究涉及孫中山、司徒雷登等，與民國史息息相關。

郝平有多年兩岸交流經驗，他2023年7月率領北京大學、北京清華大學等5所大陸高校師生一行37人抵台參訪，去年前總統馬英九赴北京交流時，郝平也在北大接待。

而在2005年郝平擔任北大副校長時，他就曾率「新世紀兩岸大學生研習營」來台訪問，並當面邀請時任立法院長王金平赴北大演講。2014年兩岸文教界代表座談會在大陸教育部舉行，當時也是由郝平代表大陸官方出席，並表示要共同推動兩岸教育領域交流合作取得更多成果。

北京大學 教育部 高校

延伸閱讀

族語朗讀文章徵件至9月30日 不限族群都可投稿

川普喊廢教育部 學貸怎麼辦？影響全美4000萬人

北京拚航天商機 揭10大應用場景

大陸影史上首部 「哪吒2」票房破人民幣百億元

相關新聞

陸媒：拐賣演員王星的團夥全部被捕 泰方將依法處置

大陸演員王星今年初遭拐騙到緬甸妙瓦底詐騙園區後獲救，引起廣大關注，而大陸媒體引述泰媒消息稱，拐賣王星團夥成員已全部被捕，...

港媒：傳遭槍擊湖南邵陽公安局長被免職

中國湖南省邵陽市副市長、公安局局長李長躍去年10月傳遭槍擊後，其個人資料已在官方網頁撤下，有報導指他已被免職

北京大學黨委書記異動 對台交流老將郝平卸任

大陸指標性高校北京大學高層人士異動，曾率團來台訪問的中共北大黨委書記郝平卸任，由大陸教育部副部長何光彩接替。

安徽32歲男看煙火遭炸傷！右眼破裂摘除 警稱調查有難度

安徽淮南一名32歲男子除夕夜看煙火時，右眼不幸遭炸傷，眼球最終被摘除。當地警方表示，正通過調取監視器、走訪等方式進行調查，目前尚未找到肇事者。

陸夫妻大鬧香港航空影片瘋傳！打罵空姐、衝撞乘客爆粗口

父母在孩子面前應該做個好榜樣，克制情緒不應作出不當行為！

「難道你想改變世界？」哪吒2創大陸影史96項紀錄 是如何辦到的？

中國大陸動畫電影「哪吒2」春節票房創大陸影史紀錄，春節結束後持續熱映，並超過《星際大戰：原力覺醒》，創下世界紀錄，背後的創作公司是誰？成功原因是什麼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。