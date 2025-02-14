北京大學黨委書記異動 對台交流老將郝平卸任

大陸指標性高校北京大學高層人士異動，曾率團來台訪問的中共北大黨委書記郝平卸任，由大陸教育部副部長何光彩接替。

據大陸教育部微信「微言教育」14日消息，指日前「中央批准：何光彩同志任北京大學黨委書記；郝平同志不再擔任北京大學黨委書記職務」。2月14日，北京大學召開教師幹部會議，中共中央組織部副部長張光軍到會宣布中央決定並講話，教育部副部長、黨組成員、總督學王嘉毅，北京市委常委、教育工委書記于英傑出席會議並講話。北京大學校長龔旗煌主持會議。

何光彩生於1969年10月，具教育學、文學碩士學位，曾任中國地質大學（武漢）黨委書記，大陸教育部巡視工作辦公室主任、人事司司長，教育部副部長、黨組成員，他在大陸教育部分管「民族教育、思想政治、社會科學、高校學生工作」。

至於卸任北大黨委書記的郝平，生於1959年，如今已經年滿65歲。郝平具博士學位，曾任北京大學副校長、北京外國語大學校長，2009年至2016年擔任大陸教育部副部長，於2016年擔任北京大學黨委書記、2018年擔任北京大學校長、2022年回任北京大學黨委書記。郝平也是中共十九屆中央委員會候補委員。他個人的學術研究涉及孫中山、司徒雷登等，與民國史息息相關。

郝平有多年兩岸交流經驗，他2023年7月率領北京大學、北京清華大學等5所大陸高校師生一行37人抵台參訪，去年前總統馬英九赴北京交流時，郝平也在北大接待。

而在2005年郝平擔任北大副校長時，他就曾率「新世紀兩岸大學生研習營」來台訪問，並當面邀請時任立法院長王金平赴北大演講。2014年兩岸文教界代表座談會在大陸教育部舉行，當時也是由郝平代表大陸官方出席，並表示要共同推動兩岸教育領域交流合作取得更多成果。