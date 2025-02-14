港媒：傳遭槍擊湖南邵陽公安局長被免職
中國湖南省邵陽市副市長、公安局局長李長躍去年10月傳遭槍擊後，其個人資料已在官方網頁撤下，有報導指他已被免職。
星島日報今天在報導中指出，邵陽市政府官網副市長一欄已經刪去李長躍姓名，公安局官網「領導簡介」一欄，局長懸空。
報導表示，去年10月1日，網傳邵陽公安局舉行「國慶」升旗禮時，李長躍遭槍擊重傷，送院搶救。網傳開槍者是一名特警，之後飲彈身亡。
中國大陸官方至今並未對外通報或回應事件。
當時有媒體報導，槍手於2010年在湖南警察學院畢業，2013年加入巡邏特警支隊，屢立戰功，多次獲獎，包括被評為中國全國公安機關成績突出青年民警。
公開資料顯示，李長躍現年52歲，曾在郴州公安系統工作，2021年調職邵陽市，遭槍擊前擔任邵陽副市長、公安局長。
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