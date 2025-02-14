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安徽32歲男看煙火遭炸傷！右眼破裂摘除 警稱調查有難度

香港01／ 撰文／孫聖然
王男除夕看煙火遭炸傷，右眼球已被摘除。（網上圖片）
王男除夕看煙火遭炸傷，右眼球已被摘除。（網上圖片）

安徽淮南一名32歲男子除夕夜看煙火時，右眼不幸遭炸傷，眼球最終被摘除。當地警方表示，正通過調取監視器、走訪等方式進行調查，目前尚未找到肇事者。

據《華商報》報導，事發於除夕夜（1月28日），王姓男子當晚和妻子在淮南市八公山記憶廣場觀看煙火爆竹時遭遇不測。

王男說，「我們是站在距離燃放點大約10公尺的位置，當晚8時50分左右，有人燃放煙火爆竹，我的眼睛突然一黑，右眼看不到東西，鮮血直流。」

王男憶述，肇事者燃放的煙火爆竹威力非常大，雖然相距十多公尺，他仍然被飛來的煙火擊中，他懷疑這不是普通的煙火，「有明顯的衝擊力。」

右眼受傷後，王男被緊急送往醫院治療，他的右眼球經過診斷確認為破裂傷、眼瞼裂傷，最終被摘除。王男事後也向警方報案，並稱「正在找尋目擊證人，希望目擊者提供關鍵線索。」

目前案件仍未有調查處理的進展。當地警方稱，「那天晚上廣場上人確實多，現場有監視器，但沒有追蹤系統，這個只能進一步調查，想直接靠監視器看到是誰放的，找到肇事者並不容易。」

警方續指案件調查落實有難度，「廣場那天晚上有幾百人，散步、活動的人太多了，還有很多過路的人。因為光線太暗，具體燃放的是什麼煙火爆竹，包括男子具體所處位置暫時確定不了。」

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文章授權轉載自《香港01》

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