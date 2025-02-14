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「哪吒2」票房破百億人民幣 創陸影史紀錄

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
大陸電影「哪吒2」已創下影史上票房紀錄，圖為今年元宵節，天津第二文化宮元宵節燈會中「哪吒」造型燈組吸引民眾駐足。（中新社）
大陸電影「哪吒2」已創下影史上票房紀錄，圖為今年元宵節，天津第二文化宮元宵節燈會中「哪吒」造型燈組吸引民眾駐足。（中新社）

大陸動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（哪吒二）上映後創造多項紀錄，央視晚間披露，電影總票房已突破人民幣一百億元（約合新台幣四百五十億元），為大陸首部，接下來，哪吒二還將在香港、美國、日本等海外市場上映，而台灣因限額規定，今年恐怕無緣。

據大陸官媒央視昨晚七時許發布，燈塔專業版數據顯示，哪吒二總票房（含點映及預售）已突破人民幣一百億元，為大陸影史上，首部票房破百億的電影，排名全球動畫電影票房榜前三，全球影史票房榜第十七。哪吒二係由大陸民營傳媒娛樂集團「光線傳媒」作為主要投資方和發行方，動畫中角色數量是第一部的三倍，取材自明代小說封神演義當中的「哪吒鬧海」傳說，片中特效鏡頭近兩千個，主創團隊達四千多人。

據人民網，繼日前於美國洛杉磯進行北美首映後，哪吒二自十三日起，已在全球多國和地區陸續上映，包括香港、澳洲、紐西蘭、加拿大、南非、埃及、新加坡、日本、南韓等。至於台灣，根據「兩岸條例」，每年僅限十部大陸電影在台上映，經審查後抽籤。去年十一月，文化部已公告今年的大陸電影配額，因此哪吒二恐無緣在今年在電影院和台灣觀眾相見。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮十二日主持記者會時曾說，台灣民眾對哪吒二等影片的熱議，正體現了兩岸同胞對中華文化共同的歷史記憶和情感共鳴。期盼相關電影能早日在台灣上映。

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