遭港府施壓 「香港民研」面臨關門

在上個月遭香港警方國安處搜查後，香港知名民調機構「香港民意研究所」昨日發聲明稱，即日起無限期擱置所有自費研究活動，日後將會轉型甚至結業，原因是現今香港環境在推動科學民研發展上「舉步維艱，唯有停步」。

這則停運聲明發布的時間點引發關注。曾任香港民研副行政總裁的學者鍾劍華去年底被港府通緝後，港警國安處上個月曾三度對民研採取行動。而在聲明中，鍾庭耀表示歡迎有心人士洽購或接辦，他則會繼續透過世界民意研究學會推動民意研究的專業發展，直至明年底卸任執行理事為止。

香港民研聲明指出，包括自一九九二年開始的定期追蹤調查，以至近期開展的專題研究，都將被無限期擱置，會專注執行現有的委託研究項目。這些超過卅年歷史的調查追蹤，包含六四天安門事件、特首民望丶台灣、兩岸及西藏問題、港人認同等。經過多年累積，相關調查在海內外具有一定的公信力與參考價值。

香港民研前身是香港民意研究計畫，由當時在香港大學任職的鍾庭耀在一九九一年創立，自二○一九年脫離港大至今逾五年。

法廣引述不願具名的前港府高官表示，香港當局針對香港民研，是要在公眾領域消滅有公信力的民意聲音，從而建立中國當局在香港政策的話語權。