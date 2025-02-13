港產貓熊龍鳳胎滿半歲將亮相 接「貴賓團」人收6300元

香港力推「貓熊經濟」，在香港海洋公園出生的貓熊龍鳳胎將成為新主角，預定每天出來見人最多五千，能近觀其生活的「貴賓團」每人盛惠約六千三百元新台幣。

香港海洋公園高齡猫熊「盈盈」，去年八月十五日在香港誕下一對龍鳳胎，分別用粵語取名為「家姐」與「細佬」，即大姐和小弟。這對龍鳳胎在中國來的專家和香港海洋公園專家組照料下，長勢良好，過去半年間也一直是香港新聞焦點。香港也因這對龍鳳胎而開始推「貓熊經濟」，大陸方面則再加送一對猫熊到香港。

這對龍鳳胎二月十五日滿半歲，香港海洋公園日決定十六日起開放其與公眾見面。已決定每天上午十點至下午三點出場與遊客見面，一般遊客潮水式放行，即排隊進館觀看，每天不超過五千人。又特別開放「貴賓團」，每人收費一千五百港元即約盛惠約六千三百元新台幣。

香港海洋公園主席龐建貽稱，因為香港的猫熊之旅展館只可容納大約一百人，所以以流水式計算，每小時約有八百至一千人，每日只有五小時，很難再容納多點。除時間和人手，亦都要照顧猫熊寶寶福祉，因為牠們要在後面與工作人員做準備工作。

龐建貽建議，香港公眾可以選擇一些平日的日子來看，這樣就可以有多點時間看到龍鳳胎，以及有多點時間在展館與牠們拍照。至於「貴賓團」，龐建貽稱，每日只有一團最多容納四十人，在開園前約早上九時十五登記，九時半入場參觀。園方會有證書可以給予貴賓，待他們可以紀念來看大熊貓寶寶的這一刻。

兩隻貓熊龍鳳胎，外表及體型都非常相近，香港海洋公園合了公眾貼士，觀看時分辨誰是「家姐」誰是「細佬」，可以留意的特徵，「家姐」的黑眼圈末端翹起，就像女生畫眼線一般，猶如長有一對鳳眼，而且「家姐」背心位毛髮較亂，尾巴毛色亦偏黑；「細佬」背部下方和「後尾枕」，都印有由動物安全食用色素製成的紫色記號，尾巴毛色偏白。

香港貓熊熱潮起，海洋公園最直接受惠，龐建貽稱公園收入有上升，剛過去的新年期間有近一成升幅，商品銷售亦有兩成增長，期望可延續這個趨勢。