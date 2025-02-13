快訊

影／找到了！高雄分屍魔失蹤弟因通緝逃亡 今在前鎮區遭逮

新光三越氣爆遭指與天然氣有關？業者駁斥「3天前就已封閉管路」

北市議員陳怡君涉詐助理費 法院裁定100萬交保、附3限制

油罐車混裝案喧騰一時 中國大陸最高檢已提公訴

中央社／ 台北13日電

喧騰一時的油罐車混運煤油、食用油案，中國最高檢今天證實，經過調查後，天津、河北兩地已針對案件提起公訴。

綜合界面新聞、澎湃新聞，中國最高人民檢察院經濟犯罪檢察廳廳長杜學毅在一場媒體訪談中提及，最高檢依法加強對危害食藥安全犯罪重大敏感案件督辦指導力度。指導天津、河北檢察機關辦理「油罐車運輸食用油」案，目前兩地均已提起公訴。

「油罐車運輸食用油」案是2024年7月時，由中國媒體新京報的調查報導揭露。

當時的報導指出，中國一些油罐車利用同一座油罐，既運送糖漿、豆油等可食用油脂，也運送煤油等化工類油脂，兩者轉換時毫無清洗程序。食用油廠商並沒有嚴格把關，也未按規定檢查罐體的潔淨，因此造成食用油被殘留的化工液體污染。

這起案件在中國引起廣大關注與討論，事發後約一週，中國國務院食安辦表示已組織國家發展改革委、公安部、交通運輸部、市場監管總局、國家糧食和儲備局等部門召開專題會議研究，成立聯合調查組徹查食用油罐車運輸環節有關問題。

在經過1個多月的調查後，公布調查結果，指此事「性質極其惡劣」，是典型的「行為違法犯罪」，必須嚴厲打擊。而從相關主管官員、車主到油罐車司機則被究責或移送公安機關，另有7家企業被罰款

這起事件引發的案外案是揭露此事的新京報記者韓福濤，個人微博被註銷，令外界對其人身安全感到擔憂。不過據新京報官網顯示，截至今年1月下旬，韓福濤仍有發布調查報導。

公安 罰款 食用油

延伸閱讀

張顯耀涉助陸介選 遭橋檢查出力促「郭柯配」

張顯耀遭疑助陸介選力促「柯文哲配郭台銘」 檢依反滲透法起訴

「白狼」訓練墨國毒梟…販芬太尼殘害美國人？ 最高檢出手：分案查明

尷尬！香港名餐廳竟播人氣AV女優 畫面瘋傳笑翻網友：識貨！

相關新聞

中國大陸發現最古老鳥類 鳥類起源提早近2000萬年

中國研究團隊今天宣布，在福建發現全球最古老的鳥類，命名為「政和八閩鳥」，揭示了現代鳥類的體型結構在侏羅紀晚期（距今1.5...

滿滿中式浪漫… 中登月服命名「望宇」、月球車「探索」

中國計畫在2030年前實現載人登月，載人登月任務已全面啟動。載人航天辦公室昨公布消息，去年開始的載人月球探測任務登月服和...

迪士尼開售「七寶花束」 抽籤靠運氣？499元炒上1000元

臨近情人節，上海迪士尼渡假區官方旗艦店推出了「達菲和朋友們黃色花束」，7個人氣玩偶的集合被網友稱為「七寶花束」，由於特選...

昆蟲新物種以「蘇軾」命名掀熱議 網友酸：蘇軾同意嗎？

中國昆蟲學會日前公布「2024年度中國十大昆蟲新物種」評選結果，在長江流域首次發現的無爪蜉「蘇軾無爪蜉」名列第一。發現者...

偷工減料？比基尼安睡褲下架 網轟：經期性感當賣點

中國女性護理品牌ABC推出產品「比基尼安睡褲」，被批「拿經期性感當賣點」、偷工減料，近期引發爭議。品牌方回應稱，ABC比...

米老鼠勁敵？ 全球第3座哈利波特影城確定落腳「魔都」

「哈利波特」是家喻戶曉的英國奇幻文學經典，全球第3座哈利波特影城確定落腳上海錦江樂園，預計2027年開幕。這是繼英國倫敦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。