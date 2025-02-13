陸打擊邪教 查處非法從事「激發潛能」活動等組織

大陸公安機關在2024年從防範風險、依法打擊、綜合治理等方面遏制各類邪教組織發展蔓延，以及藉靈修知名從事非法培訓的組織，全年共舉辦相關活動5.6萬多場，觸達群眾1,700多萬人，並有1,800多萬名網民參與「對邪教說不」線上簽名活動。

央視報導，反邪教工作事關國家安全和社會穩定，大陸公安機關強化各項工作措施，嚴打嚴防邪教組織違法犯罪活動，並進入鄉村、學校、社區和企業進行反邪教警示教育。報導指出，持續打擊法輪功和全能神等專項行動。

針對曾參與「邪教」的群眾，大陸各地公安機關深入農村基層社區，進行心理疏導和幫扶工作，特別是幫助誤入邪教的群眾積極融入社會生活，解決家庭實際困難，營造了和諧安定的社會環境。

另一方面，大陸公安機關也聚焦藉著「靈修」等名義從事非法培訓活動的機構，稱依法查處一批打著「心靈療癒」、「激發潛能」等旗號從事非法培訓活動的組織，遏制此類活動蔓延。