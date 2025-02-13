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「甄嬛舉槍狙擊四郎」涉版權紅線？陸版權協會發聲

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
社群媒體上有網友製作以AI生成的《後宮甄嬛傳》惡搞短片。圖為AI生成的甄嬛舉槍狙擊四郎。（圖／取自微博）
社群媒體上有網友製作以AI生成的《後宮甄嬛傳》惡搞短片。圖為AI生成的甄嬛舉槍狙擊四郎。（圖／取自微博）

農曆過年期間，觀眾齊聚線上追經典電視稱《後宮甄嬛傳》，在社群媒體上也可以看到有網友製作以AI生成的惡搞短片，像是甄嬛舉槍狙擊四郎、嬪妃們說完「臣妾告退」後騎著重機離開、或是華妃搭火車回老家過年等，對於這波「AI魔改」，大陸版權協會近日發文指出，既要充分發揮AI技術優勢，促進短影音創作繁榮，也要有效保護版權方的合法權益。

除了《後宮甄嬛傳》被AI魔改，《西遊記》、《紅樓夢》等作品也難逃大陸網友二次創作，大陸國家廣電總局網絡視聽司曾發布《管理提示（AI魔改）》，稱這些影片為博取流量，毫無邊界褻瀆經典IP，衝擊傳統文化認知，與原著精神內核相悖，且涉嫌構成侵權行為。

大陸版權協會13日微信公眾號發文指出，在AI生成階段，魔改影片存在侵犯改編權、保護作品完整權的風險。如果魔改短影音與原作風格大相逕庭，呈現出令人意想不到的內容畫面和劇情走向，可以認定其具有獨創性。但這些短影音通常沒有脫離原作的基本表達，大部分仍保留原作人物外形、聲音及服化道場景，令人將其與原作相聯繫。若未徵得版權人許可，無疑會引發改編權侵權風險。

文章指出，使用者作為AI短影音二創的主體，一方面應自覺學習相關版權法規，一方面對於計劃使用的素材仔細核查其版權歸屬情況，積極尋求授權，避免陷入不必要的糾紛。並嚴守創作底線，秉持對原作的敬畏之心，不為博取短期流量迎合低俗趣味，曲解、醜化原作，背離原作的創作初衷。

提供影片傳播的網路影音平台也被點名，該文章指出，平台作為網絡版權生態的重要樞紐，應不斷完善內容審核機制，對於「魔改」經典、扭曲原作的侵權短影音，堅決予以清理，以站內信、彈窗提示、推送通知等多種方式，營造尊重版權的社區氛圍。

在大陸全力發展AI產業的當下，大陸版權協會也沒有否定AI技術帶來的創作便利性和創作成本降低，而是在結論指出，AI二創蓬勃發展的當下，必須高度重視版權問題，既要充分發揮AI技術優勢，促進短影音創作繁榮，也要有效保護版權方的合法權益，為廣大觀眾帶來更多高品質、合法合規的優秀短影音作品。

社群媒體上有網友製作以AI生成的《後宮甄嬛傳》惡搞短片。圖為AI生成的華妃騎重機。（圖／取自百度）
社群媒體上有網友製作以AI生成的《後宮甄嬛傳》惡搞短片。圖為AI生成的華妃騎重機。（圖／取自百度）

AI 影片 後宮甄嬛傳 社群媒體

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