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香港民研所可能將結業 主席鍾庭耀曾遭國安處調查

中央社／ 香港13日電

香港民意研究所（民研所）今天公布將會轉型甚至結業，原因是目前在推動科學民研發展上舉步維艱；上月中，民研所主席兼行政總裁鍾庭耀曾被警方國安處人員帶走調查。

民研所一向被視為親泛民主派組織，它發表聲明指出，在重新審視未來發展路向後，最近作出以下決定：

一、即日起無限期擱置所有自費研究活動，包括自1992年開始的定期追蹤調查，以至近期展開的專題研究。

二、會專注籌備及執行現有的委託研究項目，包括現階段經已開始洽談的項目。

三、將會轉型甚至結業，歡迎有心人士洽購或接辦民研所，而鍾庭耀會繼續透過世界民意研究學會推動民意研究的專業發展，直至2026年底卸任學會的執行理事為止。

聲明指出，民研所一直奉公守法，但鑑於目前環境，研究所雖然希望繼續推動科學民研的發展，但覺舉步維艱，唯有停步；研究團隊衷心希望將來有機會延續有關工作，現正積極檢視所有可行方案，最終決定將會適時公布。

民研所前身是香港民意研究計畫，早年隸屬於香港大學，於1991年由當時在香港大學任職的鍾庭耀創立。

香港主權移交後，民意研究計畫一直調查及定時公布各項民意調查，且多涉及政治議題，比如港人的身分認同、民主自由評分以及對香港前途信心等。

民意研究計畫當時也被標籤為親泛民的民意組織，這也導致鍾庭耀一直受到親政府建制派及北京方面抨擊。

2019年鍾庭耀自港大退休，其後自行註冊成立民研所並擔任主席，香港理工大學應用社會科學系前助理教授鍾劍華擔任副行政總裁。

2019年香港爆發「反送中」運動，支持運動的鍾劍華於2022年4月離港赴英國，他在社交平台留言表示，曾被警方根據香港國安法約談，離港是要「避秦」，並指「香港可能已經不是可以免於威嚇而正常生活的地方」。

國安處去年12月新增通緝鍾劍華等6名海外港人，指他們在社交平台發布煽動分裂國家的言論等。

上月中，鍾庭耀遭國安處人員帶走，事件與民研所前副行政總裁鍾劍華被通緝有關。

國安法 港大 香港理工大學

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