哈利波特影城 上海後年迎客

「哈利波特」是家喻戶曉的英國奇幻文學經典，全球第三座哈利波特影城確定落腳上海錦江樂園，預計二○二七年開幕。這是繼英國倫敦和日本東京後，哈利波特影城首度進入中國大陸，將助力上海搶攻文旅經濟。

在上海已開業四十年的錦江樂園於今年一月廿六日閉園改造後，錦江國際集團昨宣布，與華納兄弟探索集團全球體驗事業部簽署合資架構協議，共同開發華納兄弟（上海）製片廠之旅「哈利波特」的誕生。此計畫總投資約廿八億元人民幣（約合台幣一二六億元），預計今年下半年正式開工，於二○二七年下半年開園迎客，年接待遊客量將達二百萬人次。目前合資協議與專案啟動仍處於監管審批階段。

綜合澎湃新聞等報導，上海錦江樂園有限公司董事長鄭蓓昨日指出，錦江樂園面積逾十萬平方公尺，這次引進的哈利波特影城約占五點三萬平方公尺，錦江樂園內原有的遊樂設施僅保留飯店、摩天輪。哈利波特影城在門票價格上將接軌英國、日本的哈利波特製片廠之旅項目，約為新台幣一千五百元至兩千元。

對哈利波特影城進駐上海，許多大陸網友表示期待，也提到樂園附近的地鐵站名會不會改成「九又四分之三站」，以及原有「閔行之眼」之稱的樂園摩天輪是否改名為「霍格華茲之眼」。

上海正積極搶攻文旅經濟。今年一月上海「兩會」期間，上海文旅局副局長張旗就透露，大陸首座的上海樂高樂園將在五月正式營業，哈利波特與佩佩豬主題樂園也將落地上海。

上觀新聞援引中國主題樂園研究院院長林煥傑分析指出，哈利波特影城與上海既有的迪士尼樂園、樂高樂園、佩佩豬等國際IP形成優勢互補，和上海歡樂谷、上海海昌海洋公園等也沒有重合度。此項目將把更多相關消費留在大陸，也有望吸引來自韓國、東南亞的遊客，進一步促進入境旅遊市場發展。