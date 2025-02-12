上海鬧元宵....豫園燈會30周年迎爆量客流

元宵佳節至，作為上海最有年味的地點豫園燈會12日迎來大量客流，今年豫園燈會恰逢30周歲生日。乙巳蛇年的豫園燈會以「山海奇豫記」為題，開啟叢林篇故事，將古籍中的傳統文化與豫園燈會年俗相結合，吸引中外遊客與家庭親子共賞。

在上海過元宵有些傳統習俗，科技日報報導，「豫園地區是上海老城廂的代表。元宵燈會，包括其中的巡遊表演，是老城廂年俗不可或缺的一部分。」上海社會科學院歷史所研究員熊月之表示，賞花燈、猜燈謎、吃小吃、走三橋……老上海人慶祝新春佳節的每一天都特別充實。

記者實地探訪元宵豫園燈會，從地鐵口出來便可以看到保安、公安等各種維護秩序的團隊，時序一進入傍晚，隨著天色漸暗，人流越來越多，周邊小吃、商店也有不少人潮。而豫園同時也是黃金一條街，雖然黃金店舖內仍有三兩人詢價購買，但多數消費者仍是逛逛，在豫園商圈感受年味。

不過，隨著時代變化，也有市民覺得年味沒有以前重，一位上海市民對記者表示，他小時候元宵會跟家人到豫園看燈會，但現在他覺得年味少了，也不想出門人擠人。

上觀新聞報導，元宵節「走三橋」是吳地舊俗，在上海郊區的朱涇地區流傳已久，走過每一座橋都有著不同的寓意。比如東林寺景區內的三座橋名稱，分別寄寓吉祥、富貴、長壽，猶如「福祿壽」三星一般護佑人生。因此，在元宵佳節里，許多朱涇居民都會選擇來這三座橋上走走，祈求平安與順遂。

而在上海市中心豫園，「走九曲橋」就是延續了元宵民俗里的「走三橋」傳統，寄託著人們對未來的美好期許。而整個豫園燈會便屬九曲橋人氣最熱，除了是燈會主展區外，也有走一趟對未來期許的儀式感。