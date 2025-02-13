陸單體容量最大 新疆木壘風電併網

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
東方電氣木壘100萬千瓦風電項目現場。圖／本報四川德陽傳真
東方電氣木壘100萬千瓦風電項目現場。圖／本報四川德陽傳真

日前，大陸單體容量最大的百萬千瓦級山地風電項目—東方電氣木壘100萬千瓦風電項目已成功併網，助力新疆打造大陸能源資源戰略保障基地和大型清潔能源基地。

據悉，該專案建成後，可實現年發電量27億度以上，節約標準煤約91萬噸，減少二氧化碳排放約263萬噸。

東方電氣木壘100萬千瓦風電項目，坐落於新疆木壘縣，共安裝124台由東方電氣風電股份有限公司（簡稱東方風電）自主研製的半直驅風力發電機組，同時配套建設儲能系統、新建1座220千伏匯集站。項目採用3款東方風電自主研製的陸上風電機組，其中10兆瓦機型採用超500萬千瓦訂單的「沙戈荒」大基地「爆款」，具有高效率、高可靠、強抗汙、強防沙優勢。項目採用先進的構網型風機和構網型儲能技術，可實現獨立組網，具備孤島運行能力，能在並網和離網兩種運行方式中靈活切換。

東方風電總部位於四川省德陽市，是大陸著名的清潔能源裝備製造基地。為了完成該項目的建設，團隊克服大風、酷暑與嚴寒等惡劣環境，在體感溫度零下20度的風場持續奮戰，成功實現「當年開工、當年並網」，樹立行業新標竿。

成功 新疆

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