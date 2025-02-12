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AI浪潮來襲 杭州用機器人播報新聞零失誤引熱議

中央社／ 台北12日電

中國杭州文化廣播電視集團在春節期間使用AI機器人播報「杭州新聞聯播」節目，零失誤率的表現引發熱議。不少中國傳播科系學生因此備感壓力，決定報考研究所時放棄傳播領域而改換其他學科。

據陸媒紅星新聞，今年春節期間「杭州新聞聯播」使用AI主播進行播報，期間零失誤，不少中國網友十分驚訝AI主播的表現近似真人。

AI浪潮席捲之下，中國從官媒央視到地方媒體，已有多家媒體機構推出AI主播。比如2024年3月的全國兩會期間，央視財經新媒體以央視主持人孟湛東、郭若天為原型進行復刻的AI主播小東、小天在兩會期間在主播台解答各類問題。

報導指出，北京某大學一名傳播科系學生小陳（化名）表示，看到近期許多電視節目推出AI主持人與主播，心理也有了壓力。

她說，過去以為練好台詞，有個好學歷、好模樣，就能在電視台找份工作，但現在看來要補充學習的還有很多，而自己無法在精準念稿、識別文稿偏僻詞、保持 發音標準等優於AI，因此早有了讀研究所要換專業的想法。

四川某大學播音專業的學生小張（化名）則認為，主播行業不會被AI機器人替代。AI機器人的推廣，提醒在學生應該學好人工智慧技術，幫助自身提升工作效率，但人與人面對面的情感交流、採訪寫作等仍需真人完成。

重慶大學新聞學院教授、博士生導師劉海明分析，人工智慧更大的優勢是整合已有訊息，但新聞是面對未來的突發，思考未來的工作，因此並不會因為出現AI主播就讓主播乃至傳統新聞行業職位大量消失。

主播 央視

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