四川德陽多彩春節 吸客逾200萬人次

2025年春節期間，四川省德陽市通過舉辦多彩的群眾活動、豐富旅遊產品供給、全力保障重要景區景點平穩運營等方式，營造「靈蛇獻瑞」迎新春、「巳巳如意」共美滿的新春氛圍。資料顯示，全市A級景區共接待遊客206.6324萬人次，同比增長19.88%。

非遺盛宴鬧新春。春節期間，德陽先後舉辦「非遺賀新春—點亮中國燈」、「迎新春燈舞展演」、「狀元魁·登高會」、「幸福掛麵村·紅火過大年」、「錦繡旌城·非遺鬧春」、「非遺賀新春—我的家鄉年」等活動，通過龍燈舞獅比賽、民俗表演、民俗活動、非遺集市、文創體驗、街頭展演、視頻展播等方式，讓本地居民、歸鄉遊子和各地遊客感受德陽韻味，品嘗德陽味道，領略傳統文化的魅力。

廟會升騰煙火氣。德陽各地舉辦了各具特色的「廟會」活動，用廟會的「煙火氣」、傳統民俗的「文化味」、新時代的「國潮風」，打造「煙火德陽」，喚起廣大市民和遊客對傳統春節習俗的熱愛與嚮往。

比如，1月27日至2月4日舉行的「巳巳如願·文廟過年」2025德陽文廟新春大廟會，通過「新春祈福禮」、「新春民俗互動遊玩體驗」、「特色主題巡遊及快閃演出」等活動，打造德陽「年味」新體驗。

冬季旅遊亮點多。德陽什邡、綿竹兩地深度整合冬季獨有的文旅資源，全力打造冬季旅遊熱門打卡地。什邡以「嬉冰雪泡溫泉，到什邡過大年」為主題，盛情開啟溫泉冰雪季。綿竹將冰雪美景與傳統文化、趣味活動完美融合，全方位滿足遊客的不同需求。