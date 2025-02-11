快訊

錯給車手影像…媒體高層ATM匯款遭連累 華南銀行發聲了

關稅陰影揮不去！美股早盤走跌 蘋果逆勢漲逾1%

聽新聞
0:00 / 0:00

去年逾2千陸民在港被捕 多涉詐騙案

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
2月11日，香港特區政府警務處舉行記者會，警務處長蕭澤頤表示，受詐騙類案件數量上升影響，2024年香港共計94747宗罪案，較2023年升5％。中新社
2月11日，香港特區政府警務處舉行記者會，警務處長蕭澤頤表示，受詐騙類案件數量上升影響，2024年香港共計94747宗罪案，較2023年升5％。中新社

港警務處說，去年有逾二千名大陸訪客在香港被捕，升幅達四成，被捕者主要涉及詐騙及洗黑錢。

香港警務處長蕭澤頤在立法會保安事務委員會上，談到去年香港警方接獲約四萬四千宗詐騙案，說這類案件按年上升11.7%，占整體罪案約46.9%，當中有約六成涉及網上騙案，主要是由於去年興起的假冒客服騙案。

蕭澤頤在會上提到，去年有二一六一名大陸訪客在香港被捕，升幅大約四成。他認為主因整體大陸訪客人數大幅增加了七二八萬，實際被捕人數占整體大陸訪客的0.006%，強調只屬極少數。

他說，二千多名被捕人中，有近九百五十人涉及詐騙及洗黑錢，絕大部分是傀儡戶口持有人，不少是受聘於詐騙集團，到香港開立戶口後隨即離港，香港當局會向大陸執法部門提交犯案人士的「黑名單」。

香港立法會議員江玉歡認為，香港與大陸的交往日益頻繁，去年犯下刑事罪行的大陸旅客增加，問香港警方會如何應對，蕭澤頤指大陸旅客在香港干犯罪行，包括行乞等，或會被列入黑名單，香港政府會將情報交給大陸執法機關，繼續調查。

蕭澤頤又提到，去年香港詐騙案的損失金額達到九十一億五千萬港元，破案率只有10.6%，與前年相若，主要是很多個案都涉及網上、電話騙案，騙徒身處海外，增加破案難度。在執法方面，去年香港警方就詐騙案共拘捕逾一萬人，按年升13.6%，其中約七千七百人是傀儡戶口的持有人。

由於新來港大陸學生被騙案增多，立法會方面議員關注如何在源頭堵截。蕭澤頤說留意到去年大多受害人都是第一年來港，以及在開學前已收到騙徒的詐騙電話，香港警務處上月有到大陸與國家反詐中心、留學服務中心等商討如何在源頭做多些教育工作。

對香港人被誘騙到東南亞國家從事非法工作的個案，蕭澤頤說當局至今共收到二十八宗求助，其中三宗在去年十二月發生，十九人已安全返港，港府專責小組繼續積極跟進，務求盡快拯救餘下九人回港。

港警 詐騙集團 香港

延伸閱讀

為何兩岸都崇拜哪吒？大陸學者：守護年輕人是核心精神

2024年逾2千陸客在港被捕 近半涉詐騙、洗黑錢

張顯耀澄清 沒有奉林義守之命前往大陸為柯文哲牽線

尷尬！香港名餐廳竟播人氣AV女優 畫面瘋傳笑翻網友：識貨！

相關新聞

去年逾2千陸民在港被捕 多涉詐騙案

香港警務處說，去年有逾二千名大陸訪客在香港被捕，升幅達四成，被捕者主要涉及詐騙及洗黑錢。

香港某醫院爆「大腸桿菌感染」 3醫師先後發病1人住院次日亡

香港一間醫院爆發大腸桿菌感染，三名醫師上周受感染先後出現相應症狀，其中一名醫師住院後翌日離世。

為何兩岸都崇拜哪吒？大陸學者：守護年輕人是核心精神

近期大陸電影《哪吒之魔童鬧海》登頂大陸影史票房榜冠軍，而哪吒信仰在台灣也很旺盛，換言之，哪吒成為兩岸共鳴的文化符碼，對此...

川男登雅姆雪山失聯55小時 奇蹟生還成「唯一倖存者」

登山客在四川甘孜雅姆雪山發生山難的事故頻傳，但也有人奇蹟生還。四川德陽人志鵬（化名）上月底與另外三名網友一同登山，不料途...

寫公開信質疑李克強死因 前新華社記者顧萬明遭判刑

維權網10日報導，新華社退休記者顧萬明2023年10月間因發表公開信，質疑前中國國務院總理李克強死因而被捕後，已於202...

春晚「機器人扭秧歌」的宇樹科技招人 最高年薪逾400萬

今年大陸央視的春晚上，宇樹科技的機器人扭起秧歌。靈活的機械臂揮舞手帕，一系列動作讓外界嘆為觀止。杭州市濱江區委宣傳部官號...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。