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為何兩岸都崇拜哪吒？大陸學者：守護年輕人是核心精神

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
廈門大學兩岸關係和平發展協同中心研究員劉家軍認為，哪吒信仰核心內涵是對年輕人的守護、對社會正能量的推崇等，是兩岸哪吒信俗得以延續的精神支柱。圖為福建福州觀眾與影城內《哪吒之魔童鬧海》電影角色立牌合影。(中新社)
廈門大學兩岸關係和平發展協同中心研究員劉家軍認為，哪吒信仰核心內涵是對年輕人的守護、對社會正能量的推崇等，是兩岸哪吒信俗得以延續的精神支柱。圖為福建福州觀眾與影城內《哪吒之魔童鬧海》電影角色立牌合影。(中新社)

近期大陸電影《哪吒之魔童鬧海》登頂大陸影史票房榜冠軍，而哪吒信仰在台灣也很旺盛，換言之，哪吒成為兩岸共鳴的文化符碼，對此，廈門大學兩岸關係和平發展協同中心研究員、人類學研究中心副主任劉家軍認為，哪吒信仰核心內涵是對年輕人的守護、對社會正能量的推崇等，是兩岸哪吒信俗得以延續的精神支柱。

中新社報導，劉家軍指出，大陸河南西峽、四川宜賓、江蘇連雲港、浙江溫州、廣東潮汕、福建閩南等地都有供奉哪吒的神廟或祭祀點，主祀哪吒的廟宇不少於10座，配祀哪吒的廟宇不計其數，福建的晉江太子宮、泉州慈恩寺及鎮海宮等哪吒信俗祖庭香火尤甚。

劉家軍認為，閩人移民台灣時因路途艱難險阻，面對未知與危險，來自家鄉的哪吒信仰給予他們精神慰藉。移民建神廟、行民俗，哪吒信仰在全島延展開來。經多年發展，哪吒信俗在台灣落地生根，如今整個台灣的哪吒廟有370多座。

對於哪吒信仰在兩岸民俗中的表現相似之處，劉家軍認為，比如家長會向哪吒祈願護佑孩子健康成長。守護孩童是哪吒少年形象的功能性意蘊之一。不同之處在於，哪吒信俗在台灣結合了流行文化，「電音三太子」的出現一時引領民間信俗風尚。

劉家軍說，「電音三太子」將傳統哪吒信俗與流行元素相結合，讓哪吒信俗以更貼近現代生活的方式在台灣傳播。這一形象也很快流行到閩南、潮汕等地。

劉家軍進一步指出，哪吒作為「少年神」特別適合文化創新，也為年輕人追溯文化淵源提供切入點。哪吒信俗這一穩定的信俗文化體系和審美形象在台灣，卻源於大陸，是經不同代際間的傳播變遷而來。

另據台灣脈絡，台灣民間信仰中哪吒具備三種任務：一是其被稱為中壇元帥，意味著作為五營兵將總司令；二是兒童守護神；三是職業駕駛、輪胎業者的行業神。

三太子 年輕人 民間信仰 電影

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