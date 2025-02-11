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春晚「機器人扭秧歌」的宇樹科技招人 最高年薪逾400萬

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
今年大陸央視春晚，宇樹科技的機器人扭起秧歌。杭州市濱江區委宣傳部官號「濱江發布」公告，該公司正招聘多個職位，年薪最高將超過人民幣90萬元。（央視截圖）
今年大陸央視春晚，宇樹科技的機器人扭起秧歌。杭州市濱江區委宣傳部官號「濱江發布」公告，該公司正招聘多個職位，年薪最高將超過人民幣90萬元。（央視截圖）

今年大陸央視的春晚上，宇樹科技的機器人扭起秧歌。靈活的機械臂揮舞手帕，一系列動作讓外界嘆為觀止。杭州市濱江區委宣傳部官號「濱江發布」公告，該公司正招聘多個職位，年薪最高將超過人民幣90萬元（約新台幣404萬元）。

界面新聞報導，宇樹科技正招聘機械結構工程師、嵌入式軟體工程師、嵌入式硬體工程師、生成式AI演算法工程師、深度強化學習演算法工程師、機器人感知演算法工程師等多個職位。

其中，薪酬最高的崗位，為深度強化學習演算法工程師，月薪範圍為人民幣4到7萬元，按13薪（年薪13個月）來計算，該職位年薪最高將超過人民幣90萬元（約新台幣404萬元）。

宇樹科技是一家專注於消費級、行業級高性能四足機器人研發、生產及銷售的世界機器人圈內知名初創公司，擁有境內最多的四足機器人相關專利，目前累計申請專利180多項，授權專利150多項。

過去一年，人形機器人概念大火，宇樹科技的人形機器人也在2024、2025年的美國拉斯維加斯 「科技春晚」CES 上大熱，備受矚目。

成立於2016年的宇樹科技目前已經聲名大噪，被稱為「杭州六小龍」之一。「六小龍 」的提法，來源於1月23日杭州市委市政府致海內外杭商的新春慰問信，其中提到，遊戲科學公司的「黑神話：悟空」、深度求索（DeepSeek）通用大模型、宇樹科技機器狗、雲深處人形機器人、強腦科技腦機介面、群核科技空間智慧等6家業者。

2024年12月，宇樹科技發布最新機器狗產品B2-W的一段影片，引發轟動，特斯拉執行長馬斯克也轉發該影片，並評論表示「未來的戰爭是無人機的戰爭」。

2024年初，宇樹科技曾宣布完成近10億元人民幣B2輪融資，投資方包括美團、金石投資、源碼，老股東深創投、中網投、容億、敦鴻和米達鈞石跟投。有分析認為，宇樹科技估值已經突破人民幣百億。

人民幣 專利 職位

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