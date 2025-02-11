年輕人不講武德！馬保國夜店秀「閃電五連鞭」遭鎖喉偷襲
以「閃電五連鞭」暴紅的73歲大陸太極拳師馬國保，2020年對陣民間武術愛好者王慶民的比賽中，在30秒內慘遭KO，引發大批網友嘲諷，近年他轉戰在夜店演出，據傳一次收費高達6位數人民幣。近日他在河北衡水夜店進行表演時，突遭一名年輕人突襲擒抱鎖喉，畫面曝光，不少網友批評「年輕人不講武德」。
據微博影片顯示，馬保國在夜店表演，準備施展拿手絕技「閃電五連鞭」時，一名體型壯碩的男子悄悄靠近，突然對馬保國使出擒抱鎖喉功，引起觀眾騷動，夜店工作人員趕緊出手將兩人分開，並將該名攻擊的男子請出場。
「脫困」後的馬保國表示並未受傷，大罵年輕人「你偷襲欺負一個老人！」，強調「要講武德」。結束這場突如其來的「意外」後，馬保國繼續表演拿手的「閃電五連鞭」，在快節奏電音的配合下，讓全場觀眾情緒嗨翻。
影片曝光，網友紛紛留言，「偷襲一位七十多歲的老同志！這好嗎？這不好」、「年輕人不講武德」、「刺殺武林盟主，這罪大了」。但也有人質疑此事是「節目效果」、「本子寫得不錯」、「很遺憾，傳統武學竟然以這種方式出場，蕩滌社會上的碰瓷和不正歪風」。
馬保國自稱是渾元形意太極掌門人，過去因為在30秒內被業餘拳手打倒3次、展示閃電五連鞭等表演，在網路上爆紅，甚至說出許多金句，包含「我大意了啊，沒有閃」、「年輕人不講武德」、「耗子尾汁（好自為之）」等等，但他也被專業人士批評是中華武術界的「崩壞」危機。
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