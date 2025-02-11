快訊

死後40分鐘奇蹟復活！85歲嬤「被他送回來」 醒後舉止像小孩

中職／蔡其昌團拜曝本季多項變革 聯盟辦公室有望尋覓新家

大S樹葬回歸自然！民俗專家提醒：恐影響後代子孫

年輕人不講武德！馬保國夜店秀「閃電五連鞭」遭鎖喉偷襲

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸太極拳師馬保國近年轉戰夜店，日前在一場表演中，遭到一名年輕人突襲。圖擷自微博
中國大陸太極拳師馬保國近年轉戰夜店，日前在一場表演中，遭到一名年輕人突襲。圖擷自微博

以「閃電五連鞭」暴紅的73歲大陸太極拳師馬國保，2020年對陣民間武術愛好者王慶民的比賽中，在30秒內慘遭KO，引發大批網友嘲諷，近年他轉戰在夜店演出，據傳一次收費高達6位數人民幣。近日他在河北衡水夜店進行表演時，突遭一名年輕人突襲擒抱鎖喉，畫面曝光，不少網友批評「年輕人不講武德」。

據微博影片顯示馬保國在夜店表演，準備施展拿手絕技「閃電五連鞭」時，一名體型壯碩的男子悄悄靠近，突然對馬保國使出擒抱鎖喉功，引起觀眾騷動，夜店工作人員趕緊出手將兩人分開，並將該名攻擊的男子請出場。

「脫困」後的馬保國表示並未受傷，大罵年輕人「你偷襲欺負一個老人！」，強調「要講武德」。結束這場突如其來的「意外」後，馬保國繼續表演拿手的「閃電五連鞭」，在快節奏電音的配合下，讓全場觀眾情緒嗨翻。

影片曝光，網友紛紛留言，「偷襲一位七十多歲的老同志！這好嗎？這不好」、「年輕人不講武德」、「刺殺武林盟主，這罪大了」。但也有人質疑此事是「節目效果」、「本子寫得不錯」、「很遺憾，傳統武學竟然以這種方式出場，蕩滌社會上的碰瓷和不正歪風」。

馬保國自稱是渾元形意太極掌門人，過去因為在30秒內被業餘拳手打倒3次、展示閃電五連鞭等表演，在網路上爆紅，甚至說出許多金句，包含「我大意了啊，沒有閃」、「年輕人不講武德」、「耗子尾汁（好自為之）」等等，但他也被專業人士批評是中華武術界的「崩壞」危機。

閃電五連鞭 馬保國

延伸閱讀

閃電五連鞭馬保國變「夜店教父」 演出費6位數

中華五千年秘拳？日本的「中國拳法」奇幻再發明

陸拳師「退出武林」 秀武功影片反破千萬瀏覽

影／光看就痛！下體頂巨木 陸神奇「鐵襠功」招徒弟你敢練嗎

相關新聞

經濟低迷 陸去年結婚創45年新低

中國大陸民政部最新統計數據，去年大陸結婚登記數為六一○點六萬對，相較二○二三年，減少一五七點四萬對，銳減約百分之廿點五，...

年輕人不講武德！馬保國夜店秀「閃電五連鞭」遭鎖喉偷襲

以「閃電五連鞭」暴紅的73歲大陸太極拳師馬國保，2020年對陣民間武術愛好者王慶民的比賽中，在30秒內慘遭KO，引發大批網友嘲諷，近年他轉戰在夜店演出，據傳一次收費高達6位數人民幣。近日他在河北衡水夜店進行表演時，突遭一名年輕人突襲鎖喉，畫面曝光，不少網友批評「年輕人不講武德」。

香港未來有希望嗎？流亡歐洲的普通人心聲

Amy提到，德國有一個香港朋友在國安法之後還是選擇站出來，但是每次出現都是帽子口罩全副武裝，確定不會被認出來，這個朋友的挺身而出讓Amy看見要站出來對很多人來說，是需要多大的勇氣。

面向全球 廣州推城市合夥人計畫

廣州市政府新聞辦公室8日舉行記者會，正式推出城市合夥人計畫，分為四個類別面向全球徵集合作夥伴。

打擊電詐！陸央視稱緬甸官方直搗電詐據點 逮百名嫌犯

緬甸電詐問題受到全球廣泛關注，央視新聞11日報導指，緬甸國家管理委員會新聞資訊組於10日晚間發布消息表示，緬甸安全部隊9...

哪吒2熱映 催生文化溯源潮

近日，大陸動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2）熱映，催生了文化溯源潮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。