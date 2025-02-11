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打擊電詐！陸央視稱緬甸官方直搗電詐據點 逮百名嫌犯

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸央視新聞11日報導指，緬甸國家管理委員會新聞資訊組於10日晚發布消息，緬甸安全部隊9日在撣邦北部猛耶地區採取執法行動，搗毀電詐據點，抓捕21名涉嫌參與電詐、網賭違法行為人員。圖為緬甸撣邦。（央視新聞）
大陸央視新聞11日報導指，緬甸國家管理委員會新聞資訊組於10日晚發布消息，緬甸安全部隊9日在撣邦北部猛耶地區採取執法行動，搗毀電詐據點，抓捕21名涉嫌參與電詐、網賭違法行為人員。圖為緬甸撣邦。（央視新聞）

緬甸電詐問題受到全球廣泛關注，央視新聞11日報導指，緬甸國家管理委員會新聞資訊組於10日晚間發布消息表示，緬甸安全部隊9日在撣邦北部猛耶地區採取執法行動，再次搗毀電詐據點，抓捕21名涉嫌參與電詐網賭違法行為的人員。

央視新聞指，2月5至9日，緬甸安全部隊在相關區域連續開展執法行動，搗毀多個電詐據點，共抓捕102名涉嫌參與電詐網賭犯罪人員，現場繳獲大量違法行為所用設備。

陸媒《環球時報》指，泰國「TNN電視台」9日報導稱，自泰國5日上午9時起對泰緬邊境緬甸地區斷電斷油後，緬甸大其力當地網賭和詐騙集團已「解雇」上百人。受此影響，包括不少泰國人在內的大量員工，陸續經泰國清萊府的美賽口岸返泰。為防止這些詐騙集團轉移至泰國，泰國官方在邊境地區加強管控。

另，有泰媒消息提到，自泰國當局對緬甸採取斷電、停止供應燃油及切斷網路訊號等措施以來，緬甸妙瓦底的KK園區所在地持續出現電力短缺，電詐基地日常供應受到極大限制，許多賭場、飯店夜間燈光減少，且園區內人員明顯減少，猶如「暗城」。

泰國副總理兼國防部長普譚7日稱，這取決於實際效果，初步計畫設置6個月的觀察期，重點評估第1季的執行情況再進行調整。普譚亦稱，緬甸需要徹底清除跨境電信詐騙集團，這也是泰國採取措施的重要目標。

據了解，本月初至9日以來，緬甸軍隊在撣邦北部臘戍地區數個網路賭博據點發起突襲，逮捕包含越南、中國大陸及緬甸人在內的共計80多人。下一步，泰國計劃對柬埔寨採取同樣行動。泰柬邊境的電力供應將被切斷，屆時將重現緬甸妙瓦底KK園區「漆黑一片」局面。

先前新華社報導，泰國總理貝東塔在訪問大陸期間曾說，斷電以來，詐騙電話的頻次已有所下降，泰國將就斷電措施的效果進行評估。未來泰方願與中方一道研究建立工作組機制，互通資訊，通力合作，共同治理好這一問題。

泰國 緬甸 詐騙集團

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