經濟低迷 陸去年結婚創45年新低

中國大陸民政部最新統計數據，去年大陸結婚登記數為六一○點六萬對，相較二○二三年，減少一五七點四萬對，銳減約百分之廿點五，寫下四十五年來新低。

分析指出，大陸經濟不確定性和各地不斷上升的生活成本，低迷前景迫使許多年輕人延遲結婚，這也進一步引發生育率下跌的擔憂。

大陸去年結婚登記對數暴跌，路透引述旅美大陸人口專家易富賢指，即使二○二○年因為新冠疫情，結婚率也僅下降百分之十二點二，形容這次是「史無前例」，且去年結婚對數還不到二○一三年的一半。他示警，此趨勢若持續下去，北京當局的政治和經濟雄心將因其人口結構的致命弱點而遭破壞。

趕生龍寶寶 前年一度回升

事實上，大陸結婚登記數近年持續下滑。二○一三年，大陸結婚登記量為一三四六點九萬對，但自二○一四年開始逐年下降，二○一九年跌破一千萬對大關，二○二一年跌破八百萬對大關，二○二二年跌破七百萬對大關，而二○二三年因疫後結婚潮及隔年「龍寶寶」效應，回升至七六八萬對，但二○二四年再度下探。

大陸人口專家何亞福分析，原因一是疫情後的補償結婚效應已趨結束；二是去年農曆年是所謂的「無春年」（即沒有立春節氣的一年），有迷信說法認為這樣的年份不適合結婚；三是年輕人口減少；四是因為結婚成本過高、婚姻觀念改變等原因，年輕一代未婚比例上升。

養不起孩子 民眾普遍心聲

大陸網友昨紛留言評論說：「生活這麼累，哪還有勇氣結婚」；「不靠父母的話根本買不起房，結婚也是一大筆費用」；「結了婚也養不起孩子」等等，都獲得廣大迴響。

長期以來，人們將結婚和生育興趣下降，歸咎於大陸兒童保育和教育成本過高。此外，過去幾年經濟成長乏力，導致大學畢業生很難找到工作，即使找到了工作，他們也對自己的發展前景感到不安。

陸媒則指，大環境太「卷」（過度競爭）是造成年輕人不婚的主因之一。官方應加大政策支持力度，減輕結婚生育和養育成本，減輕年輕人的生活和工作壓力，才是解決問題的關鍵。

美國之音指，大陸經濟情勢差，年輕人面臨減薪、裁員，或甚至根本找不到工作的情況，完全沒有結婚念頭，因為婚後還得面臨雙方父母與孩子的經濟負擔。而大陸社會始終未解決男女地位平等問題，天價聘金、買房成為結婚入場券等畸形文化，也是年輕人不婚的原因之一。

人口連三降 陸方迫切問題

路透認為，對大陸當局而言，提高人民結婚生子的意願已是迫切的問題。大陸雖是世界人口第二大國，但人口老齡化問題將減弱經濟活力。去年大陸總人口數十四點○八億，已是連續第三年下降。

大陸民政部八日發布的二○二四年第四季度民政統計數據還顯示，去年離婚登記數為二六二點一萬對，較前一年增加二點八萬對，上升約百分之一點一。