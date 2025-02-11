大陸結婚登記數銳減 探45年新低

大陸民政部最新統計數據，去年大陸結婚登記數為610.6萬對，相較2023年，減少157.4萬對，銳減約20.5％，寫下45年來新低。

分析指出，大陸經濟不確定性和各地不斷上升的生活成本，低迷前景迫使許多年輕人延遲結婚，這也進一步引發生育率下跌的擔憂。

大陸去年結婚登記對數暴跌，路透引述旅美大陸人口專家易富賢指，即使2020年因為新冠疫情，結婚率也僅下降12.2%，形容這次是「史無前例」，且去年結婚對數還不到2013年的一半。他示警，此趨勢若持續下去，北京當局的政治和經濟雄心將因其人口結構的致命弱點而遭破壞。

事實上，大陸結婚登記數近年持續下滑。2013年，大陸結婚登記量為1,346.9萬對，但自2014年開始逐年下降，2019年跌破1,000萬對大關，2021年跌破800萬對大關，2022年跌破700萬對，而2023年因疫後結婚潮及隔年「龍寶寶」效應，回升至768萬對，但2024年再度下探。

大陸人口專家何亞福分析，原因一是疫情後的補償結婚效應已趨結束；二是去年農曆年是所謂的「無春年」（即沒有立春節氣的一年），有迷信說法認為這樣的年份不適合結婚；三是年輕人口減少；四是因為結婚成本過高、婚姻觀念改變等原因，年輕一代未婚比例上升。

大陸網友昨紛留言評論說：「生活這麼累，哪還有勇氣結婚」；「不靠父母根本買不起房，結婚也是一大筆費用」；「結婚也養不起孩子」等，都獲得廣大迴響。

長期以來，人們將結婚和生育興趣下降，歸咎於大陸兒童保育和教育成本過高。此外，過去幾年經濟成長乏力，使大學畢業生難找到工作，即使找到工作，他們也對自己發展前景感到不安。

陸媒則指，大環境太「卷」（過度競爭）是造成年輕人不婚的主因之一。官方應加大政策支持力度，減輕結婚生育和養育成本，減輕年輕人的生活和工作壓力，讓年輕人有時間去談戀愛，並且願意、也敢於結婚，才是解決問題的關鍵。