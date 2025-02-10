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大陸去年結婚登記數再下跌 較前一年少2成

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸結婚登記數在2023年回升後，2024年再度下跌，減少幅度逾2成。（香港文匯網）
中國大陸結婚登記數在2023年回升後，2024年再度下跌，減少幅度逾2成。（香港文匯網）

大陸官方數據顯示，結婚登記數在經歷2023年的止跌回升後，再度下探。較前一年下降了約20.5%。

澎湃新聞報導，據大陸民政部官網8日發布的《2024年第4季度民政統計數據》顯示，2024年中國大陸結婚登記數為610.6萬對，離婚登記數為262.1萬對。

2023年中國辦理結婚登記768萬對，辦理離婚登記259.3萬對。相較而言，去年大陸結婚登記數減少了157.4萬對，下降了約20.5%；離婚登記數則增加了2.8萬對，上升了約1.1%。

根據民政部統計數據，大陸結婚登記量在2014年開始逐年下降，直到2023年才止跌回升。

研究人口問題學者何亞福，去年11月2日在個人微信公眾號發文指，2023年結婚登記對數比上一年有所回升，原因是受2020年至2022年疫情影響，許多情侶選擇延遲婚期，導致當年出現「補償性」結婚潮。

另據路透報導，大陸經濟不確定性、各地不斷上升的生活成本，使許多年輕人延遲結婚。

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