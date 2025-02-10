福建公布國省道公路網規劃 稱包括泉州-金門線路

福建省交通運輸廳、福建省發展和改革委員會印發《福建省國省道公路網規劃（2024-2035年）》的通知，公布了到2035年福建省國省道公路網的建設目標，其中包括「泉州-金門」線路，路線起點是泉州（南安），終點是金門。

微信公眾號「泉州發布」9日稱，根據通知，到2035年，福建將形成「包容韌性、便捷高效、覆蓋廣泛、綠色經濟、安全可靠」的國省道公路網，具備世界一流的服務品質和網絡效率，基本建成福建「211」交通圈，即設區市間2小時通達；福州、廈漳泉兩大都市圈1小時通勤；設區市至所轄縣、各縣至所轄鄉鎮1小時基本覆蓋。

同時，福州、廈門形成2小時通達各設區市的快速順直通道，各設區市至所轄縣基本實現高速公路便捷銜接。相鄰縣間實現高速公路、普通國省道順直連通。國省道通達全省省以上開發區、重要交通樞紐。此外，基本實現全省鄉鎮、4A級以上景區，能15分鐘通達普通國省道，或30分鐘通達高速公路互通。設區市至所轄縣、各縣至所轄鄉鎮基本實現1小時覆蓋。

新華社2023年9月曾報導，《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》提及，推動閩台基礎設施應通盡通，構建立體式綜合性對台通道樞紐，暢通閩台與大陸其他地區連接通道。

港媒《明報》稱，由於兩岸情勢，中國大陸方面的規劃對台灣無任何效力。