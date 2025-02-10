四川山崩 村民歸咎地下採煤

中國四川宜賓市筠連縣日前發生山崩，至今有1人遇難、2人受傷、28人失聯，據報導，當地村民歸咎這次山崩由地下採煤引發。

星島日報今天在報導中引述消息指出，當地多名村民表示，這次山崩並非偶發，當地去年下半年已出現滑坡跡象，甚至有石塊滾落堵塞公路，而有關部門只是在道路上採取了簡單防護措施，比如用鐵絲網圍住部分公路，並未重視，也未通知村民避讓。

村民認為，附近的金久煤礦長期進行地下採煤作業，導致地下空洞並逐步擴大，這次災害或與此有關。

筠連縣金坪村前天（8日）上午突發山體滑坡，大量泥石洶湧而下將村莊劈成兩半，當地10戶民房、1戶生產用房被掩埋。截至昨天中午，已有1人遇難、28人失聯、2人受傷。

陸媒報導，當地部門初步分析，這次災害是因近期持續降雨及地質條件影響，造成高位山體滑坡轉為碎屑流，形成長約1.2公里的碎屑堆積體。