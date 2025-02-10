江西福彩開出超11.4億元大獎 又是江西一人獨得

據界面新聞，江西省福利彩券發行中心2月8日發佈公告稱，2025年2月7日，中國福利彩券快樂8遊戲第2025028期開獎，當期江西省贛州市中出選十玩法「選十中十」獎等51注，中獎彩券共3張，獎金合計人民幣2億5405萬1400元（約合新台幣11.45億元）。

報導稱，彩券中獎者已在江西省福利彩券發行中心完成兌獎，繳納個人所得稅人民幣5081萬0280元。根據中國福利彩券官網，這批51注頭獎出自江西贛州經開區同一個站點。

新聞一出，立即躍上百度和微博熱搜第一名。

2023年12月，曾有一彩民在江西南昌買近5萬單注「快樂8」彩票，中2.2億餘元，引發社會關注。

許多網友留言，「太令人羨慕了，我要是中了500萬就好了。」