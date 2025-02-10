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江西福彩開出超11.4億元大獎 又是江西一人獨得

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
2023年12月，曾有一彩民在江西南昌買近5萬單注「快樂8」彩票，中人民幣2.2億餘元，引發社會關注。（今日頭條）
2023年12月，曾有一彩民在江西南昌買近5萬單注「快樂8」彩票，中人民幣2.2億餘元，引發社會關注。（今日頭條）

據界面新聞，江西省福利彩券發行中心2月8日發佈公告稱，2025年2月7日，中國福利彩券快樂8遊戲第2025028期開獎，當期江西省贛州市中出選十玩法「選十中十」獎等51注，中獎彩券共3張，獎金合計人民幣2億5405萬1400元（約合新台幣11.45億元）。

報導稱，彩券中獎者已在江西省福利彩券發行中心完成兌獎，繳納個人所得稅人民幣5081萬0280元。根據中國福利彩券官網，這批51注頭獎出自江西贛州經開區同一個站點。

新聞一出，立即躍上百度和微博熱搜第一名。

2023年12月，曾有一彩民在江西南昌買近5萬單注「快樂8」彩票，中2.2億餘元，引發社會關注。

許多網友留言，「太令人羨慕了，我要是中了500萬就好了。」

但更多的網友用陰謀論的方式回答：「這不可能是一個人中的，這是應該是組織行為，地方需要資金，沒辦法！」、「嘿嘿~巧了！上次2023年12月也是在江西，玩的也是『快樂8』，一人買了5萬注2元同號彩票，中獎2.2億。由於單注中獎金額不到1萬元，甚至都不用繳稅。」、「5萬注，是不是開發這個玩法的程式設計師買的，不然誰會白白打5萬注彩票？」

江西福彩開出超人民幣2.54億元大獎，又是江西一人獨得。（今日頭條）
江西福彩開出超人民幣2.54億元大獎，又是江西一人獨得。（今日頭條）

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