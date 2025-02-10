蛇年春遊戀蜀味 三星堆超人氣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
三星堆新年大典祭祀表演。圖／本報四川德陽傳真
三星堆新年大典祭祀表演。圖／本報四川德陽傳真

古蜀聖地祈新福，三星堆「熱」力不減。蛇年春節期間，位於四川德陽的三星堆博物館繼續迎來旅遊熱潮，門票預約率達100%。博物館方面也專門針對新年客流進行了精心安排，彰顯了大陸文博界「頂流IP」的地位和風采。

春節期間，三星堆博物館以真人秀融匯聲光電、新媒體技術手段，舉行「三星堆裡過大年·古蜀聖地祈新福」新年大典活動，上百人的表演隊伍通過生動演繹，再現古蜀祭祀盛況，吸引遊客駐足觀看。

同時，以遊行表演為核心，搭配豐富多樣的活動形式，傳播歷史文化、展示時尚潮流、營造熱鬧歡樂的節日氛圍，讓廣大遊客身臨其境感受「蜀人蜀味」。

今年是乙巳蛇年，三星堆博物館眾多文物中，也隱藏著豐富的蛇元素。目前，博物館藏有4件青銅蛇和1件石蛇，數量不多，卻極富代表性。比如在8號祭祀坑出土的商代晚期青銅蛇，造型靈動，蛇身向上彎曲，其上有羽翅，蛇尾向內捲曲，遍布蛇身的菱形紋模擬出鱗片的形態，因其臣字目、歧羽紋而成為2025年大陸央視春晚吉祥物「巳升升」眉眼設計的主要靈感來源。

除了蛇形文物，蛇元素文創產品也全面上新。

蛇年新春福包禮盒、「復古靈蛇」系列、「古蜀傳說」系列等文創產品大受遊客青睞。

據統計，截至農曆正月初七（2月4日），三星堆博物館累計接待遊客，已超過16萬人次。

博物館 文物 蛇年

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