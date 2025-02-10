聽新聞
0:00 / 0:00

兩岸微流行／南極秦嶺站 將啟用清潔能源

聯合報／ 記者廖士鋒
大陸南極考察站「秦嶺站」將啟用規模化的新能源系統。（新華社）
大陸南極考察站「秦嶺站」將啟用規模化的新能源系統。（新華社）

大陸設在南極的科考站「秦嶺站」即將啟用規模化的新能源系統，包含風電、太陽能、氫能等，這將是大陸在極地能源領域實現綠色科考。專家指，這是大陸首次實現在南極極端環境下，啟用規模化的清潔能源系統。

秦嶺站七日迎來開站一周年，也是大陸在南極的第一座常年科考站。據大陸央廣網，在秦嶺站建設的首個規模化新能源系統即將交付使用，目前已完成風力發電、太陽能發電、儲能電池、制氫、儲氫、氫能源發電等硬體的全部安裝。太原理工大學校長孫宏斌介紹，近期秦嶺站將進行風、光、儲、氫、荷系統的整體聯調。大陸在世界上第一次能夠實現南極極端環境下規模化的清潔能源系統，預計在二月份整體投入運行。

建成後的秦嶺站清潔能源系統，太陽能和風電占總能源容量的六成，在無風無光的情況下可為站區提供約二點五小時，最大一五○千瓦負荷的供電，保障站內設施「短期純綠色運行」。大陸自然資源部旗下媒體並指，大陸關於推廣清潔能源在南極考察中使用的提案，成為二○二四年度「南極條約協商會議」重要成果。

秦嶺站中國建築設計研究院副總建築師段猛指出，在南極使用傳統柴油能源是最為高效穩定的選擇，但化石能源同時也存在運輸成本高、事故風險大、碳排放量高等問題。秦嶺站的超低依賴的多能互補微網能源技術，考慮冬夏、晝夜轉換需求，形成包括太陽能、風能、氫能源及柴油的混合動力發電系統，可最大程度減少空汙。 

南極 建築師 秦嶺

延伸閱讀

是真的！大陸1地正副縣長竟「同名同姓」 網熱烈討論：同名不同命

美國、大陸電動車之爭 福特CEO：想贏陸必須先學其技術

再傳景點造假！大陸成都「雪村」鋪棉花營造雪景 遊客傻眼

具俊曄挨轟虛偽！大陸導演再開砲：韓國老醜男只有算計

相關新聞

江西福彩開出超11.4億元大獎 又是江西一人獨得

據界面新聞，江西省福利彩券發行中心2月8日發佈公告稱，2025年2月7日，中國福利彩券快樂8遊戲第2025028期開獎，...

兩岸微流行／南極秦嶺站 將啟用清潔能源

大陸設在南極的科考站「秦嶺站」即將啟用規模化的新能源系統，包含風電、太陽能、氫能等，這將是大陸在極地能源領域實現綠色科考...

蛇年春遊戀蜀味 三星堆超人氣

古蜀聖地祈新福，三星堆「熱」力不減。蛇年春節期間，位於四川德陽的三星堆博物館繼續迎來旅遊熱潮，門票預約率達100%。博物...

是真的！大陸1地正副縣長竟「同名同姓」 網熱烈討論：同名不同命

兩個人同名同姓不少見，但同名同姓還分別擔任正副縣長，就很少見了。最近有網友發現，山西省繁峙縣的縣長與副縣長都叫「趙斌」，...

遭砸破車窗拿走上萬元器材 廣州這位車主為何叫好？

廣州一名葉先生的汽車停放在社區停車場，日前遭人砸破車窗，但車內財物都沒被拿走，只有一台AED（自動體外心臟電擊去顫器）不...

寒冷天氣中香港馬拉松開跑 三名陸選手被取消資格

香港馬拉松賽在寒冷天氣警告下舉行，二十七人受傷或報稱不適送院，又有三名得獎的大陸跑手被取消資格，要調查其是否屬於「代跑」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。