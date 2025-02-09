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四川筠連山崩…官方證實1死28失蹤 大陸副總理劉國中勘災

中央社／ 台北9日電
中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中2月8日夜趕赴四川宜賓市山體滑坡災害現場指導搜救和應急處置工作。圖為2月9日凌晨，劉國中在筠連縣沐愛鎮金坪村搶險處置現場，實地查看災害情況，了解救援進展與後續安排。新華社
中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中2月8日夜趕赴四川宜賓市山體滑坡災害現場指導搜救和應急處置工作。圖為2月9日凌晨，劉國中在筠連縣沐愛鎮金坪村搶險處置現場，實地查看災害情況，了解救援進展與後續安排。新華社

中國四川省筠連縣山區昨天中午發生山坡地崩塌，造成近30人失聯。央視報導，截至上午11時，官方證實失聯者中已有1人死亡，仍有28人失聯，另有2人受傷無生命危險，10戶民房及1戶生產用房被掩埋。

中共總書記習近平及中國國務院總理李強昨天對此作出指示及批示後，新華社報導，中國國務院副總理劉國中8日深夜抵達崩塌現場，指導搜救和應急處置工作。

這起山坡地崩塌發生在8日上午11時50分左右，位置是四川省宜賓市筠連縣沐愛鎮金坪村2組，當地位在四川南部，屬於多山地形。

根據報導，劉國中除前往崩塌現場了解情況外，還前往災民臨時安置點看望及慰問災民，今天凌晨並主持召開會議，研究部署下一步搶險救援工作；他在今早並前往筠連縣人民醫院看望傷者，要求院方「配備高水平醫生」，落實「一人一策」，精心救治傷者。

劉國中說，災害現場地質條件複雜，周圍山體仍存在坍塌風險，要堅持科學救援，運用先進救援裝備和監測儀器，加強科學研判和現場管理，確保救援安全；要精準核查失聯人員，確保「不落一戶、不漏一人」；要科學分析滑坡原因，細緻排查周邊地質災害隱患，對受威脅的群眾「應轉快轉、應轉盡轉」，堅決防止衍生災害。

他表示，要「用心用情」做好遇難和失聯人員家屬安撫，保障好轉移群眾基本生活和醫療服務，深入細緻做好善後；要及時準確發布搶險救援進展等訊息，確實回應社會關切；各地要加強各類災害事故隱患排查整治，落實責任，嚴加防範，堅決防止重特大災害事故發生。

中共 國務院 失聯 崩塌 科學

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