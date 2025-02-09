蘇州日本母子遇襲案 日媒：陸籍男兇嫌遭判死未上訴

大陸江蘇省蘇州市去年6月24日發生日本母子遇襲，阻止行兇的大陸籍女子被刺身亡的案件。上個月，蘇州市中級人民法院一審以故意殺人罪判處52歲的陸籍男性兇嫌死刑。最新消息指出，該名兇嫌並未上訴。

日媒共同社8日引述日本駐上海總領事館消息報導，總領館稱，在大陸若被判死刑，即便不上訴，上級人民法院也會進行覆核。之後若得到最高人民法院的批准，判決才會確定。報導並指，該名被判死刑的被告為無業人員。

該案發生在去年6月24日。當時在車站等待日本人學校校車的30多歲女性和學齡前男童遇襲受傷，試圖阻止男子行兇的校車引導員、陸籍54歲女性胡友平被刺身亡。

蘇州市中級人民法院在今年1月的一審判決中認定，被告男子行兇致使包括孩子在內的3人死傷，罪行極其惡劣，社會影響重大，並指被告從安徽省前往蘇州行兇，遭當場控制。