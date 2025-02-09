聽新聞
0:00 / 0:00

蘇州日本母子遇襲案 日媒：陸籍男兇嫌遭判死未上訴

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
江蘇蘇州市去年6月24日發生日籍母子遇襲事件，造成1死2傷，行兇的52歲大陸籍男性嫌犯今年1月遭判處死刑後未上訴，圖為NHK新聞報導截圖。（圖／截圖自NHK網站）
江蘇蘇州市去年6月24日發生日籍母子遇襲事件，造成1死2傷，行兇的52歲大陸籍男性嫌犯今年1月遭判處死刑後未上訴，圖為NHK新聞報導截圖。（圖／截圖自NHK網站）

大陸江蘇省蘇州市去年6月24日發生日本母子遇襲，阻止行兇的大陸籍女子被刺身亡的案件。上個月，蘇州市中級人民法院一審以故意殺人罪判處52歲的陸籍男性兇嫌死刑。最新消息指出，該名兇嫌並未上訴。

日媒共同社8日引述日本駐上海總領事館消息報導，總領館稱，在大陸若被判死刑，即便不上訴，上級人民法院也會進行覆核。之後若得到最高人民法院的批准，判決才會確定。報導並指，該名被判死刑的被告為無業人員。

該案發生在去年6月24日。當時在車站等待日本人學校校車的30多歲女性和學齡前男童遇襲受傷，試圖阻止男子行兇的校車引導員、陸籍54歲女性胡友平被刺身亡。

蘇州市中級人民法院在今年1月的一審判決中認定，被告男子行兇致使包括孩子在內的3人死傷，罪行極其惡劣，社會影響重大，並指被告從安徽省前往蘇州行兇，遭當場控制。

日本 死刑 民法

延伸閱讀

獨／高雄檢警看過來！鄰居曝連環殺人凶嫌過年前有這些詭異舉動

經典賽／徐翔聖將會合中華隊 日媒提及12強擊敗日本

高雄分屍案3老婦遭毒手 凶嫌不認罪！高大成：找到頭顱成關鍵

鐵證攤面前…高雄分屍案警局長親問訊 凶嫌冷血回嗆「槍斃我啊」

相關新聞

江西福彩開出超11.4億元大獎 又是江西一人獨得

據界面新聞，江西省福利彩券發行中心2月8日發佈公告稱，2025年2月7日，中國福利彩券快樂8遊戲第2025028期開獎，...

兩岸微流行／南極秦嶺站 將啟用清潔能源

大陸設在南極的科考站「秦嶺站」即將啟用規模化的新能源系統，包含風電、太陽能、氫能等，這將是大陸在極地能源領域實現綠色科考...

蛇年春遊戀蜀味 三星堆超人氣

古蜀聖地祈新福，三星堆「熱」力不減。蛇年春節期間，位於四川德陽的三星堆博物館繼續迎來旅遊熱潮，門票預約率達100%。博物...

是真的！大陸1地正副縣長竟「同名同姓」 網熱烈討論：同名不同命

兩個人同名同姓不少見，但同名同姓還分別擔任正副縣長，就很少見了。最近有網友發現，山西省繁峙縣的縣長與副縣長都叫「趙斌」，...

遭砸破車窗拿走上萬元器材 廣州這位車主為何叫好？

廣州一名葉先生的汽車停放在社區停車場，日前遭人砸破車窗，但車內財物都沒被拿走，只有一台AED（自動體外心臟電擊去顫器）不...

寒冷天氣中香港馬拉松開跑 三名陸選手被取消資格

香港馬拉松賽在寒冷天氣警告下舉行，二十七人受傷或報稱不適送院，又有三名得獎的大陸跑手被取消資格，要調查其是否屬於「代跑」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。