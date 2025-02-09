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四川山崩11戶遭埋至少29人失聯 山崩持續發生

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸四川宜賓市筠連縣沐愛鎮金坪村8日上午11點50分左右發生山崩，根據官方通報，截至8日深夜24時，共造成10戶民房、1戶生產用房被掩埋，至少造成29人失聯。圖／新華社
大陸四川宜賓市筠連縣沐愛鎮金坪村8日上午11點50分左右發生山崩，根據官方通報，截至8日深夜24時，共造成10戶民房、1戶生產用房被掩埋，至少造成29人失聯。圖／新華社

大陸四川宜賓市筠連縣沐愛鎮金坪村8日上午11點50分左右發生山崩，根據官方通報，截至8日深夜24時，共造成10戶民房、1戶生產用房被掩埋，至少造成29人失聯。而官方初步研判稱，山崩原因與近期持續降雨及地質條件相關，且山崩情況仍在持續發生。

綜合央視、中新社報導，四川宜賓市9日凌晨召開記者會，說明救援最新進展。記者會指出，截至8日深夜24時，已核實10戶民房、1戶生產用房被掩埋，已成功救出2名傷員，其中重傷1人、輕傷1人，集中收治在筠連縣人民醫院，均無生命危險。經初步核查，災害造成29人失聯，最終人數仍在進一步核實中。

四川宜賓市政府常務副市長薛慶稱，初步研判，此災害因「近期持續降雨及地質條件影響」，造成高位山崩轉化為碎屑流（土石流），形成長約1.2公里的碎屑堆積體。滑坡體厚約10至20公尺，寬約100公尺，土石流方量達10萬餘方。目前，山崩仍在持續。

但大陸網上流傳當地居民提到，當地近幾天確實連續降雨，但冬天的雨並不大，地面上也沒有積水，8日當天是陰天，沒有降雨，山崩與天氣的關係不大，反而是1、20年前曾有煤礦企業在此開採多年，山體幾乎被掏空，此後土石流、坍方不斷，而官方未妥善安置山腳下村民，這次災害是近年最嚴重的一次。此外，附近山區近年有另一家企業持續開採煤礦。

報導稱，針對當前災區連續降溫、持續降雨、滑坡體尚不穩定等情況，救援力量對金坪村及周邊可能存在安全風險的居民點、村鎮等重點場所區域劃出危險區，並對滑坡體兩側山體進行實時安全監控，預設緊急撤離路線和訊號。

山崩發生後，武警四川總隊宜賓支隊的官兵開展民眾安置、物資搬運等各項工作，疏散轉移安置民眾200多人，集中在筠連縣第二中學等安置點統籌安排食宿。因災害受損的交通、通訊、電力正加速搶修，部分已恢復。

救災資源方面，四川省財政廳8日晚間10點緊急調撥3000萬元（人民幣，下同）供宜賓市救災，用於排危除險等應急處置、開展次生災害隱患排查和應急整治等工作。中央部分，財政部、應急管理部緊急預撥3000萬元中央自然災害救災資金，支持四川迅速組織開展搶險救援；發改委緊急安排中央預算內投資5000萬元，支持災區基礎設施和公共服務設施災後應急恢復。

山崩後，中共總書記習近平作出重要指示指出，「要千方百計搜救失聯人員，最大限度減少人員傷亡」，要加強監測預警，注意科學施救，加強各類災害及安全生產隱患排查。

土石流 失聯 山崩

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