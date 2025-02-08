四川連日降雨發生山體滑坡「多人被掩埋」 村民曝：房子都在震

四川筠連縣應急管理局8日發布通報，2月8日上午11時50分許，筠連縣沐愛鎮金坪村2組發生山體滑坡，造成數間房屋掩埋、人員被困。

通報指出，上級部門及筠連縣委、縣政府已成立應急救四川省宜賓市援指揮部，並組織救援力量趕赴現場，全力開展應急救援等工作。目前已救出2人，無生命危險。

綜合陸媒報導，發生滑坡的山村海拔約800公尺，此前當地連續多天下雨。

一位村民表示，他家距離滑坡的地方約一公里，姑父一家就住在滑坡的村裡。他在滑坡發生後趕到現場，但只發現表弟媳一個人，而姑父、老表以及老表的孩子被滑坡掩埋。其他村民趕到現場後開始救人，但有很多大石頭搬不動。

另一位村民表示，她家距離發生山體滑坡的地方大概有1公里距離，滑坡時她明顯感覺自家房子在震動，但好在房子並未受損。該村民表示，當地已經連下幾天雨，雖然雨不大，但一直未停。

雖然消防隊等專業救援力量在第一時間趕到事發現場，村裡的年輕人也自發趕往現場協助，但是條件有限，不少人徒手救援，手都流血了還在救援。