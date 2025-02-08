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大S往生也炒作…抖音高層震怒 副總裁親揭查封張蘭、汪小菲帳號真相

跟進抖音！微博暫停張蘭直播 大S生前最後博文向她喊話「停止造謠」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
因惡意炒作大S過世，並獲取商業利益等違規行為，張蘭在8日接連被抖音封禁帳號、被微博暫停直播功能。圖／取自微博
因惡意炒作大S過世，並獲取商業利益等違規行為，張蘭在8日接連被抖音封禁帳號、被微博暫停直播功能。圖／取自微博

抖音8日中午無限期封禁張蘭和汪小菲的帳號，微博也在同日下午發布相關處置。除暫停張蘭帳號的直播功能，並清理相關謠言內容2,100多條和100多個違規帳號。微博方面稱，關注到當事人在其他平台因發布謠言內容被封禁，作為內容平台，微博也會依據社區公約對發生在平台內部的違規行為進行處置。

名為「微博管理員」8日發布的公告指出，近日，徐熙媛（大S）女士逝世引發社會各界廣泛關注，廣大網友也紛紛用自己的方式哀悼逝者願其安息。

公告指出，站方發現有個別用戶為博流量、蹭熱度，惡意發布或搬運傷害逝者及家屬的謠言資訊進行無底線炒作，傷害公眾情感。對此類不尊重逝者、破壞社區氛圍的違規行為，站方堅決予以嚴肅處置。

站方巡查發現「汪小菲包機接大S骨灰」、「大S遺囑曝光」等多類從站外流轉至微博的典型謠言，依據《微博社區公約》等相關規定，站方共清理相關謠言內容2,100多條，並對100多個違規帳號視程度予以違規程度，做出階段性禁言或是關閉帳號的處置。

公告另指出，目前暫未排查到帳號「張蘭俏江南創始人」近期有在微博站內惡意炒作行銷，並獲取商業利益的違規行為，但經綜合研判，已暫停「張蘭俏江南創始人」的直播功能。

公告表示，逝者的遭遇令人惋惜，站方將持續排查並清理相關違規內容，同時呼籲廣大用戶尊重逝者與事實，客觀討論理性發言，讓逝者得以安息。如發現相關違規內容，使用者可向微博管理員進行舉報。

微博管理員另表示，關注到當事人在其他平台因發布謠言內容被封禁，作為內容平台，微博也會依據社區公約對發生在平台內部的違規行為進行處置。對於同一自然人或法人、機構在不同平台開設的帳號進行跨平台處置，後續微博會根據法律法規的要求和指導進行。

張蘭過去曾多次在網路上對大S造謠抹黑，大S去年5月在微博發布最後一條發文，便要求張蘭停止造謠，她也呼籲大陸網信辦、抖音等單位能夠履行職責，及時制止張蘭侵害婦女兒童權益的行為。

繼抖音8日中午無限期封禁張蘭和汪小菲的帳號，微博也在同日下午發布相關處置。除暫停張蘭帳號的直播功能，並清理相關謠言內容2,100多條和100多個違規帳號。（圖／取自微博）
繼抖音8日中午無限期封禁張蘭和汪小菲的帳號，微博也在同日下午發布相關處置。除暫停張蘭帳號的直播功能，並清理相關謠言內容2,100多條和100多個違規帳號。（圖／取自微博）
大S去年5月在微博發布最後一條發文，便是要求張蘭停止造謠，她也呼籲大陸網信辦、抖音等單位能夠履行職責，及時制止張蘭侵害婦女兒童權益的行為。圖／取自微博
大S去年5月在微博發布最後一條發文，便是要求張蘭停止造謠，她也呼籲大陸網信辦、抖音等單位能夠履行職責，及時制止張蘭侵害婦女兒童權益的行為。圖／取自微博

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