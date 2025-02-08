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香港流感季嚴重和死亡個案增 專家認本月底才進高峰

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
香港流感季已現二百四十宗嚴重或死亡個案。衛生官員認為已踏入高峰頂，專家則相信本月底才到高峰，但都認為香港今次流感季將持續到三至四月。圖／中通社
香港流感季已現二百四十宗嚴重或死亡個案。衛生官員認為已踏入高峰頂，專家則相信本月底才到高峰，但都認為香港今次流感季將持續到三至四月。圖／中通社

香港流感季已現二百四十宗嚴重或死亡個案。衛生官員認為已踏入高峰頂，專家則相信本月底才到高峰，但都認為香港今次流感季將持續到三至四月。

香港衛生署長林文健認定，香港流感感染二月五日已踏入高峰點，主要受到甲型H1病毒的影響。對於流感的持續時間，多數時候流感季節持續三個月至四個月左右，但亦受到病毒株變化的影響，如去年情況較為特殊，出現甲型H3及H1兩類病毒，導致「雙高峰」。

香港今年流感嚴重或死亡個案的增速，疑似較去年有所增加，林文健稱自流感季以來，累計有二百四十宗嚴重或死亡個案，當中九成屬六十五歲及以上長者；而死亡個案中，有七成半未接種疫苗，另有七成半屬慢性病患。

他說，香港社區整體六十五歲或以上長者的接種率僅五成、六個月至兩歲的小童接種率更是僅有兩成。小童正處於發展期，若感染流感後導致併發症，如敗血症、腦炎等，或會導致後遺症出現，並提醒家長，全港母嬰健康院均已支援網上預約疫苗接種服務。

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌則相信，香港冬季流感高峰仍未到頂，預料到本月底會出現高峰，再經歷約六至八周的回落，估計冬季流感可能持續至三至四月。

他認為，香港今年因流感出現重症或死亡的個案有增加，很多市民外遊，將外地的病毒帶回香港。去年由於出現2種流感的連續爆發，令冬季流感高峰期延長，要再觀察今年會否再出現連續爆發的情況。

他說，大部分健康良好者，感染流感後約三至五日可以康復，但「一老一幼」以及長期病患者，可能同時出現併發症，提醒如出現持續高燒、氣促或神智不清醒等情況，要盡快求醫。

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