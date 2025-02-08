對大S逝世進行炒作、造謠且屢犯不改 抖音永久封禁張蘭、汪小菲帳號

藝人大S在日本猝逝後，其骨灰日前由妹妹小S與姐夫具俊曄以私人包機方式護送回台。不過網路上卻出現包機費用由大S前夫汪小菲負擔的謠言，隨後被網友發現這則謠言的起頭「我是夏小健」疑似是汪小菲媽媽張蘭的乾兒子。針對這波謠言鬧劇，抖音經過調查後在8日出手處理，無限期封禁汪小菲、張蘭和張蘭乾兒子的帳號。

抖音8日發布的公告指出，近期，徐熙媛（大S）女士逝世引發廣泛關注，廣大網友紛紛表達哀思悼念，希望逝者能夠安息。但也有部分帳號借機炒作，發佈謠言，違背公序良俗和道德底線，不尊重逝者及家屬，也傷害了公眾感情。

公告指出，對此類行為，抖音表示堅決予以打擊，現對相關帳號處理如下。首先是發布謠言的「我是夏小健」，其帳號發布不實資訊，誤導公眾，產生惡劣影響，根據《抖音社區自律公約》等相關規定，予以無限期封禁。

「張蘭·俏生活」等帳號利用逝者惡意炒作行銷，推薦不實影片，以獲取商業利益，並屢次發布不實、侵權內容，進行違規炒作，處罰後未有改正。綜合研判，根據《抖音社區自律公約》等相關規定，對「張蘭·俏生活」、「張蘭之箖玥甄選」和「汪小菲」予以無限期封禁。

此外，抖音集團副總裁李亮也出面公開抖音對這次謠言流傳的處理流程：2月5日晚間，帳號「我是夏小健」發布所謂「包機」影片；6日，在逝者家屬否認包機後，平台向該帳號發送核實站內信，並對該帳號暫時禁言30天，也同步對外做進一步核實。