春節未按規定徹夜開燈 大陸山西店鋪被「破門亮燈」官方致歉

日前中國山西大同古城街一家店鋪，因未按官方要求於春節期間夜間亮燈，被多名工作人員翹鎖進店開燈，引起輿論關注。今日官方發布致歉信，承認工作方法失當，向社會各界表示歉意。

綜合星島日報、澎湃新聞報導，據網路上流傳的監視器畫面顯示，一家店鋪門外站有多名身穿制服的工作人員，其中有幾名穿消防員制服人員蹲在門口使用工具撬門。隨後，店鋪門被打開，數名工作人員進入店內，將電燈打開後離開，幾名工作人員使用U型鎖從門外將店門上鎖。

當事店家表示，上述事件發生在3日深夜。該店家稱，「沒經過我的同意和允許，就私自把我的門給砸開了」。

該事件引起中國社會關注，山西大同平城區古城街道今日發布致歉信。信中提到，「因我街道工作方法失當，引起『破門亮燈』網上熱議，占用大量社會資源，在此向廣大社會各界朋友表示誠摯的歉意」。

致歉信還提到，此次「破門亮燈」事件，實質上反映出在工作過程中存在思想上急於求成、方法上簡單粗暴、服務意識淡薄等問題，造成工作偏失，對城市形象造成極大的負面影響，在此誠懇接受上級處理和社會各界批評。並表示今後將引以為戒、規範管理、改進工作、轉變作風，確保類似事件不再發生。

據報導，春節期間大同古城街展開亮化工程，當地政府倡議沿街店家盡量延長營業時間，夜間開啟店鋪燈光，額外的電費，政府將予以補貼。