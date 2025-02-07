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亞冬會今開幕 習近平宴外賓籲：堅守安寧和睦共同夢想

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中國國家主席習近平。新華社
中國國家主席習近平。新華社

第九屆亞洲冬季運動會開幕式將於7日晚間在黑龍江省哈爾濱市舉行，大陸國家主席習近平與其夫人彭麗媛午間在太陽島賓館宴請外賓，習近平在致詞時表示，要堅守安寧和睦的共同夢想，為平等有序的世界多極化貢獻亞洲力量。

據央視新聞，參加宴會的外賓有汶萊蘇丹哈桑納爾、吉爾吉斯總統賈帕羅夫和夫人賈帕羅娃、巴基斯坦總統札爾達裡、泰國總理貝東塔、南韓國會議長禹元植和夫人申敬惠以及國際奧會主席巴赫、亞奧理事會第一副主席霍震霆等。

出席的中共高層除習近平夫婦外，還有中共政治局常委蔡奇、政治局委員王毅與何立峰、還有國務委員兼公安部長王小洪、國務委員諶貽琴等。

習近平發表致辭，他指出，從北京冬奧會到哈爾濱亞冬會，大陸「冰雪熱」傳遍大江南北，也為世界冰雪運動注入生機活力。本屆參賽國家和地區數量、運動員人數都創亞冬會歷史之最，相信在亞奧理事會和各國各地區代表團共同努力下，哈爾濱將為世界呈現一屆「中國特色、亞洲風采、精彩紛呈」的體育盛會。

習近平強調，本屆亞冬會以「冰雪同夢、亞洲同心」為主題，承載著亞洲人民對於和平、發展、友誼的共同願望和追求。

他呼籲，「我們要堅守安寧和睦的共同夢想。和平如同冰雪般純潔。無論國際風雲如何變幻，我們都要攜手應對各類安全挑戰，為平等有序的世界多極化貢獻亞洲力量」。

他也指，我們要堅持繁榮發展的共同追求。冰雪運動的魅力，關鍵在激情和協作。我們要攜手共進、共謀發展，為普惠包容的經濟全球化注入不竭動力。

習近平還提到，我們要實現交融相親的共同心願。紛飛的雪花千姿百態，不同文明也各具風采。亞洲是世界多彩文明的匯聚之地，我們要推動彼此包容共存、交流互鑒，為人類文明發展進步作出更大貢獻。

大陸國家主席習近平夫婦7日中午於哈爾濱的太陽島賓館宴請亞冬會外賓。（圖／截自央視新聞）
大陸國家主席習近平夫婦7日中午於哈爾濱的太陽島賓館宴請亞冬會外賓。（圖／截自央視新聞）

哈爾濱 習近平 運動

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