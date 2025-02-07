哈爾濱亞冬會今開幕 大陸國家體育總局局長提四大目標

由大陸黑龍江省哈爾濱市主辦的亞洲冬季運動會將於7日晚間開幕，大陸國家主席習近平將與吉爾吉斯、泰國、巴基斯坦、汶萊、南韓等國領袖出席，而大陸國家體育總局局長高志丹則要求本屆亞冬會大陸代表團要實現四個目標，包含創造佳績、培養人才、對外交往、拿乾淨的金牌等。

據大陸國家體育總局主管的中國體育報消息，2月6日哈爾濱亞冬會大陸體育代表團及有關工作團組臨時黨委（擴大）會議舉行，身兼哈爾濱亞冬會中國體育代表團工作團臨時黨委書記的大陸國家體育總局局長高志丹發表講話。

高志丹要求，本屆亞冬會大陸體育代表團要實現四個方面的目標：一是要創造佳績，成績是展現代表團良好形象的重要方面，各隊伍要展現最好競技水平，為代表團取得優異成績作出貢獻。二是要培養人才，冰雪項目要為米蘭冬奧會以及後續發展培養競技體育人才，也要精心培養競賽組織管理、體育宣傳、經濟、文化方面的人才，鍛造隊伍。

三是實現精彩。他提到，要高品質、高標準完成好辦賽參賽各項工作，展現「中國質量、中國水平、中國風格」。要做好體育文化、對外交往等工作，進一步發揮中華體育精神對青少年的教育培養作用，為民族復興偉業凝心聚氣。第四是確保安全。要妥善應對、防範可能出現的風險，嚴之又嚴做好本屆亞冬會反興奮劑工作，「確保拿乾淨的金牌」。

據了解，亞冬會首面金牌將於8日產生。本屆中華奧會也派團參賽，規模創下歷屆之最，選手、教練與工作人員達110人。

此前在1月22日，第25屆兩岸體育交流座談會以視訊會議方式舉行。大陸奧會主席高志丹、中華奧會主席林鴻道出席並致辭。

據中國體育報，雙方共同回顧了2023、2024年兩岸體育交流合作情況，規劃了2025年兩岸體育交流活動，「並就當前形勢下維護兩岸體育交流與合作良好局面等共同關心的問題深入交換了意見」。雙方表示，面對新形勢、新挑戰，兩岸體育界應把握大勢，強化共識，排除干擾，善作善成，堅持在「奧運模式」基礎上推動兩岸體育交流合作行穩致遠。

另據中華奧會官網，此次座談會確認2025年五來五往專業交流項目，雙方均表示將於「奧會模式」基礎上持續推動兩岸體育交流。中華奧會強調，高志丹發言時，全程以「中華台北奧會」稱呼我方。而林鴻道致詞時表示，大陸今年將舉辦多項國際賽事，包括亞洲冬季運動會與世界運動會，希望大陸持續給予我方選手必要的協助，並希望大陸於賽會期間恪守遵行「奧會模式」儀節。

據指出，兩岸奧會從1997年啟動兩岸奧會交流座談會，持續至今，是兩岸體育界最高級別會晤機制。本屆我方出席代表包括林鴻道主席、蔡賜爵副主席、蔡家福副主席、陳士魁榮譽副主席、徐孝慈秘書長等9人，大陸奧會高志丹主席、李靜副主席、吳堅秘書長等10人。