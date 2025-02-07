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港媒：中國雲南玉溪書記市長因宗教事件同下台

中央社／ 香港7日電

中國雲南省玉溪市書記和市長在春節之前同時下台，據指出，這與去年底當地伊斯蘭教職人員被捕及觸發群眾示威事件有關。此外，新任玉溪書記由具公安背景的人擔任，顯然是要鐵碗維穩。

星島日報今天刊文指出，春節前夕，玉溪黨政「一把手」雙雙調整，雲南省公安廳前常務副廳長周建忠接替王力擔任玉溪書記，省生態環境廳前廳長胡江輝接替江華擔任玉溪市長，這次調整低調進行，春節過後才引起中國大陸網友注意。

文章表示，為了維持幹部隊伍穩定，中國地方黨政「一把手」極少同步調整，但如果同一地方的書記和市長惡鬥，矛盾難以調和，可能會同時被調走。

此外，如果地方發生重大事故，領導須承擔政治責任，也會被調走或下台，而玉溪兩位「一把手」顯然是這個緣故下台。

據指出，在北京中央提出「伊斯蘭教中國化」之後，大陸各地陸續拆除清真寺帶有阿拉伯風格的宣禮塔和圓頂，又重新譯註「古蘭經」，以及舉辦伊斯蘭教教職人員「鑄牢中華民族共同體意識培訓班」。

文章表示，玉溪是回族聚居地，不少民眾信奉伊斯蘭教，2023年5月，在「伊斯蘭教中國化」政策影響之下，當地通海縣納家營清真寺被強行改建，卻觸發大規模衝突，引起海內外關注。

去年12月，玉溪再度處於風口浪尖，事緣玉溪大營清真寺阿訇（伊斯蘭教教職人員）馬存光、馬玉巍父子，被官方指為「假冒宗教教職人員」，並被勒令停止「古蘭經」的學習和講解活動；12月15日左右，馬玉巍和家人被警方帶走，引起大批信眾抗議，數百人連續兩天聚集在市政府門外示威。

文章指出，民族宗教無小事，這起事件無疑造成了惡劣的政治影響，王力和江華必須承擔政治責任。

另據分析，玉溪新任書記周建忠曾任麗江、昆明兩市公安局局長，這次到玉溪工作，顯然是要鐵腕維穩。

伊斯蘭 清真寺

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