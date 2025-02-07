《哪吒2》登頂中國影史票房榜後 將登頂全球單一市場票房榜？

環球時報報導，《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》為登頂中國影史票房榜後，可能又將在全球單一市場票房榜登頂，不少網友預測：今天或明天將實現！昨晚，《哪吒2》大陸票房（含預售）超過《復仇者聯盟4：終局之戰》北美票房，進入全球單一市場票房榜前二。

今早8點左右，《哪吒2》距離全球單一市場票房榜第一名還差約5億人民幣票房，令人期待。目前暫居全球單一市場票房第一的是《STAR WARS：原力覺醒》。但長期霸榜全球影史票房冠軍的則是《阿凡達》。

報導稱，外國網友喊話：「等不及了」。自《哪吒2》宣布海外上映計畫以來，全球影迷的期待持續升溫。根據環球網，在社群媒體上，不少外國網友在相關影音節目留言區留言，表達對電影上映的期待：

「什麼時候能在泰國上映？我等不及了」、「我等不及要看英文配音版了！！」、「我希望能通過阿拉伯語翻譯來看這部電影，它看起來棒極了。」、「我希望這部電影能盡快在串流媒體上播放，我很想看。來自印度的愛。」、請在菲律賓（上映）。我們愛中國！！！」、「我期待這部動畫片已經很久了，它何時何地會在巴西上映？」、「這是今年截至目前我唯一期待的電影。」

報導稱，《哪吒2》在北美預定2月14日上映，目前預售票遭瘋搶。根據美國IMDB平台顯示，《哪吒2》未映先火，開分達8.1分。紐約、洛杉磯等地的戲院甚至增設午夜場次，以因應觀眾需求。

根據九派新聞，定居在美國紐約的王先生買了2張2月14日的電影票，決定和朋友一起去看。其稱，電影剛開票時，自己並不急著買票。直到2月2日，他到購票平台上查看，發現所選電影院當天的4個場次中，除了觀影體驗不太好的前三排位置，幾乎沒有剩餘座位。他趕緊搶票，但已經沒有兩個連續座位，只能和朋友分開觀影。

同樣在美國紐約工作的李女士說，她2月5日買電影票時，電影每天排片約4場，場場爆滿。2月6日，她再次查詢，發現上映當天的場次已增加到10場，「如果電影院不加場的話，估計很多想看的（觀眾）根本買不到票」。李女士表示，希望這部電影既有經典傳承，又有對傳統故事的新演繹、新創造，「最重要的是要好看，走出電影院可以回味，還可以很自豪地向別人安麗它」。