內需露曙光 陸春節旅遊創雙高

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
春節假期八天，大陸全國國內出遊5.01億人次，按年增長5.9%，總花費人民幣6,770.02億元，按年增長7%，數字均創下新高。 新華社
春節假期八天，大陸全國國內出遊5.01億人次，按年增長5.9%，總花費人民幣6,770.02億元，按年增長7%，數字均創下新高。 新華社

大陸文化和旅遊部最新數據顯示，今年春節假期八天，大陸國內出遊5.01億人次，按年增長5.9%，總花費人民幣6,770.02億元（約新台幣3.05兆元），按年增長7%，兩項數據均創下歷史新高。

美媒《華爾街日報》指出，這可能表明大陸政府為提振需求而採取的一系列措施正在奏效，為努力提振低迷內需的決策者帶來了一線希望。

綜合陸媒報導，從大陸國家稅務總局增值稅發票數據來看，大陸春節假期期間，全國消費相關行業日均銷售收入與前一年春節假期相比增長10.8%，其中，商品消費和服務消費按年分別增長9.9%和12.3%。

在消費品「以舊換新」政策支持下，家用電器和影音器材銷售收入按年增長166.4%，手機、智慧手表等數位產品納入購新補貼範圍，通訊器材銷售收入則按年增長181.9%。

旅遊觀光的表現同樣強勁，今年春節假期，旅遊相關服務銷售收入按年增長37.5%，其中，休閒觀光活動、公園景區服務和遊樂園服務銷售收入按年分別增長81.9%、59.5%、14.1%；民宿服務銷售收入按年增長12.6%。

中共中央機關報《人民日報》主管的《證券時報》引述中國旅遊研究院院長戴斌分析，愈來愈多的人選擇春節假期在外訂好飯店、民宿、年夜飯，陪父母和孩子體驗文化娛樂活動，而今年的春節假日奠定了全年旅遊經濟開高走高的市場基礎。

《華爾街日報》引述花旗投研（Citi Research）分析師團隊的一份報告指出，隨著美國關稅給中國出口帶來愈來愈大的阻力，持續提振國內消費已變得尤為緊迫，大陸國內政策現在是關注重點，而春節假期旅遊熱潮重現，跨境旅遊勢頭強勁，特別是入境遊，同時政府擴大的以舊換新計畫刺激了消費需求。

春節 民宿 華爾街日報

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