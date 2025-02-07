哈爾濱亞冬會 今開幕

暌違八年，亞洲冬季運動會今日於大陸黑龍江省哈爾濱市登場，大陸國家主席習近平將與吉爾吉斯、泰國、汶萊、巴基斯坦等多國領導人出席開幕式，這也是繼二○二二年北京冬奧以來，大陸再次主辦的國際冬季運動賽事。

據央視新聞，習近平將赴哈爾濱出席第九屆亞洲冬季運動會（亞冬會）開幕式並舉行外事活動，目前包含吉爾吉斯總統賈帕洛夫、泰國總理貝東塔、汶萊蘇丹哈桑納爾、巴基斯坦總統扎爾達里、南韓國會議長禹元植等各國領導人出席。

習近平已與吉泰汶巴四國領袖會晤，韓聯社指出，禹元植五日會見大陸全國人大委員長趙樂際，他將參觀位於哈爾濱的抗日遺址安重根義士紀念館、兆麟公園等，禹元植能否拜會習近平備受關注。

人民日報日前指出，本屆共有來自亞洲卅四個國家和地區的一二七○餘名運動員報名參賽，成為參賽國家和地區及運動員數量最多的一屆。中華奧會官網則提到，此次中華隊參賽規模創下歷屆之最，選手加上教練與工作人員總人數達一百一十人，並由中華奧會主席林鴻道擔任代表團團長。