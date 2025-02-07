澳門春節 國際客增1成
澳門特區政府旅遊局5日表示，在春節黃金周期間成功吸引客源訪澳門，其中國際旅客共5.8萬人次，上升10.2%。整體旅客數量雖稍降，但酒店等旅遊相關行業仍非常暢旺，平均入住率為95%。
中通社報導，在氹仔官也街、路氹酒店區周邊，除內地旅客外，韓國旅客也顯著增加，菲律賓旅客也布滿澳門各大景點。據旅遊局統計，2024年訪澳排名第一的國際客源為菲律賓，其次為韓國，均接近50萬人次。
此前，為吸引更多海外旅客到訪澳門，旅遊局在多個國際平台上推廣澳門各項盛事活動及傳統文化。其中，名為「Visit Macao」的Facebook帳戶已有71萬名用戶追蹤，有效向全球旅客推廣澳門。除了官方宣傳渠道，旅遊局亦邀多位海外KOL到澳門體驗，期間發布大量遊歷澳門的貼文，更精準地對潛在旅客「種草」。
澳門旅遊的暢旺，也帶動周邊經濟。訪澳客源排名前三的地區依次為大陸內地、香港、台灣，不少廣東省外的內地旅客擬香港澳門一併旅遊，不少香港旅客會考慮到珠海過夜。鄰近澳門各大口岸的珠海市香洲區及橫琴酒店價格上漲約3倍。其中，一家平日周末250元人民幣一晚的酒店，年初三晚要價750元人民幣。
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