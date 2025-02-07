出遊人次、總花費 陸春節雙創新高

大陸文化和旅遊部5日公布最新數據，春節假期8天，大陸全國國內出遊5.01億人次，按年增長5.9%，總花費人民幣6770.02億元（約新台幣3.05兆元），按年增長7.0%，數字均創下新高。華爾街日報指出，這可能表明大陸政府為提振需求而採取的一系列措施正在奏效，為努力提振低迷內需的決策者帶來一線希望。

綜合陸媒報導，從大陸國家稅務總局增值稅發票數據來看，大陸春節假期的全國消費相關行業日均銷售收入與前一年春節假期相比增長10.8%，其中商品消費和服務消費按年分別增長9.9%和12.3%。

在消費品「以舊換新」政策支持下，家用電器和影音器材銷售收入按年增長166.4%，手機、智慧手表等數位產品納入購新補貼範圍，通訊器材銷售收入則按年增長181.9%。

旅遊觀光的表現同樣強勁，春節假期，旅遊相關服務銷售收入按年增長37.5%，其中，休閒觀光活動、公園景區服務和遊樂園服務銷售收入按年分別增長81.9%、59.5%、14.1%；民宿服務銷售收入按年增長12.6%。

證券時報報導，中國旅遊研究院院長戴斌分析，愈來愈多人選擇春節假期在外訂好飯店、民宿、年夜飯，陪父母和孩子體驗文化娛樂活動，而今年的春節假日奠定了全年旅遊經濟高開高走的市場基礎，有力提振了旅遊強國建設和高質量發展的信心。

華爾街日報引述花旗投研分析師團隊的一份報告指出，隨著美中之間的關稅行動繼續展開，大陸國內政策現在是關注重點，而春節假期旅遊熱潮重現，跨境旅遊勢頭強勁，特別是入境遊，同時政府擴大的以舊換新計畫刺激了消費需求。